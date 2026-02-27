Los detalles de la extradición a Estados Unidos del chileno acusado de robar datos bancarios a miles de personas

Valenzuela Monje enfrenta cargos por tráfico de dispositivos de acceso no autorizado y transferencia ilícita de datos de identificación para cometer delitos.

Un ciudadano chileno fue extraditado a Estados Unidos el 25 de febrero de 2026 para enfrentar cargos por el robo y tráfico de decenas de miles de números e información de tarjetas de crédito.

Según informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se trata de Alex Rodrigo Valenzuela Monje, conocido como VAL4K, de 24 años, quien fue imputado por un gran jurado federal en Salt Lake City el 8 de agosto de 2023.

Debido a lo anterior, Estados Unidos solicitó su extradición a Chile, la cual fue aprobada por la Corte Suprema en abril del año pasado.

De esta forma y tras varias apelaciones, Valenzuela Monje fue detenido el 14 de enero de 2026 en Chile y trasladado a Estados Unidos.

Quién es VAL4K, el chileno extraditado a EE. UU. acusado de robar más de 26 mil tarjetas de crédito

Valenzuela Monje enfrenta cargos por tráfico de dispositivos de acceso no autorizado y transferencia ilícita de datos de identificación para cometer delitos. El acusado se declaró inocente de todos los cargos en su contra.

Según la investigación realizada por el país norteamericano, entre mayo de 2021 y agosto de 2023, Valenzuela operaba una tienda ilegal de tarjetas en línea, vendiendo información robada a través de canales de Telegram conocidos como MacacoCC Collective y Novato Carding.

Junto a ello, el chileno habría traficado datos de aproximadamente 26.528 tarjetas de crédito estadounidenses, incluyendo número de cuenta, tipo de tarjeta, nombre del titular, código de seguridad y fecha de vencimiento.

La fiscal federal Melissa Holyoak destacó que la extradición demuestra que “Estados Unidos se compromete a investigar y procesar delitos cibernéticos, incluso cuando los responsables se encuentren en el extranjero”.

Por su parte, el agente del FBI Robert Bohls indicó que el caso envía un mensaje a los ciberdelincuentes de que “la geografía no exime de rendir cuentas”.

En el documento se indicó que la próxima audiencia de Valenzuela Monje está programada para el 4 de mayo de 2026, en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Salt Lake City ante el juez Dale A. Kimball.