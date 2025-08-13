Quién es el chileno detenido en Estados Unidos por “abusar” de la visa Waiver: qué dijo su familia

El joven de 18 años fue arrestado el pasado 8 de agosto y permanece bajo custodia a la espera de su deportación a Chile.

Un ciudadano chileno fue detenido en el condado de Los Ángeles, Estados Unidos, por abusar del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver), de acuerdo con lo confirmado este miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional de ese país.

Según explicó un funcionario de esa repartición a la prensa internacional, el arrestado es un joven que permaneció en EEUU más de dos años después de la fecha límite de su visado.

Detalló a la vez que por su fecha de ingreso, tendría que haber salido del país norteamericano el 15 de marzo de 2023.

Quién es el chileno detenido en EEUU por abusar de la visa Waiver

De acuerdo con lo informado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el chileno detenido por abusar de la visa Waiver fue identificado como Benjamín Marcelo Guerrero Cruz.

El joven de 18 años fue arrestado la mañana del pasado 8 de agosto en la ciudad de Reseda, mientras paseaba al perro familiar.

En estos días, el adolescente Benjamín Marcelo Guerrero permanece bajo custodia a la espera de su deportación a Chile.

Qué dijo la familia del joven

Los integrantes de la familia de Guerrero Cruz dijeron que el día 8 de agosto, luego de que el joven no regresara del paseo, salieron a buscarlo, pero solo encontraron al perro.

Más tarde se enteraron de su detención por parte de agentes que habrían pertenecido al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

“Fue secuestrado en la calle por agentes enmascarados de ICE mientras paseaba a su perro por la mañana temprano. Hace menos de una semana, cumplió 18 años y soñaba con su último año de preparatoria“, aseguraron los familiares en una publicación compartida en la plataforma GoFundMe.

“Los despreciables secuestradores ataron a su perro a un árbol, le quitaron el collar y lo dejaron suelto por el bulevar Sepúlveda. Lo trataron como a un delincuente, bromeando mientras lo arrestaban: Gracias a él, pueden beber este fin de semana, riéndose de los $2,500 que acababan de conseguir“, añadieron.