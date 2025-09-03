La polémica de Argentina y programa de Visa Waiver: Trump desmiente que se haya pausado su ingreso

Un medio estadounidense apuntaba a Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. como el principal responsable de la decisión.

El Gobierno de Donald Trump salió a desmentir la versión de un medio de Estados Unidos que aseguraba que se había puesto en pausa la firma del acuerdo para que Argentina se sumara al programa de exención de visa para el ingreso al país, conocido como Visa Waiver.

A través de un artículo en su página web, el sitio Axios indicó que la administración del republicano había decidido “congelar” el ingreso de Argentina al programa que exime la necesidad de tramitar una visa a ciudadanos de determinados países para ingresar a Estados Unidos, por un máximo de 90 días, ya sea por turismo o negocios.

Fue a través de la cuenta oficial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), con una breve declaración, donde la publicación de Axios fue desmentida. “Lo que resulta realmente vergonzoso es que Axios lo llame periodismo“, comenzó el mensaje de la DHS.

“Como les dijimos, no había ningún documento nuevo ni adicional relacionado con el programa de exención de visas pendiente de firma con Argentina. El DHS espera trabajar con funcionarios argentinos en el futuro”, sentenció el organismo responsable de la seguridad pública del país norteamericano.

El relato de Axios sobre la presunta pausa para ingresar al programa de Visa Waiver para Argentina

Según fuentes del Gobierno de Trump citadas por Axios, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue quien había ordenado pausar el acuerdo.

El medio norteamericano aseguraba que el escándalo por supuestos sobornos en la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que sacude al gobierno de Javier Milei tras la filtración de audios que también involucran a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, habían generado preocupación en el Departamento de Estado de Estados Unidos.

De tal manera, Axios detalló que una comitiva argentina liderada por el jefe de la agencia tributaria y aduanera de Argentina, Juan Pazo, había viajado el lunes a Washington para cerrar el acuerdo sobre la Visa Waiver. Sin embargo, al llegar a la escala en Miami, el DHS les habría informado la suspensión de la reunión debido a sus consideraciones por el estallido del caso audios y la ANDIS.

Luego de quedarse dos días, el sitio web aseguró que finalmente la delegación trasandina regresó a Buenos Aires sin lograr la firma del acuerdo.