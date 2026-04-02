Las pericias clave que buscan aclarar el caso de Rodrigo Rojas Vade: alzamiento del secreto bancario y casi mil conexiones telefónicas

Las nuevas diligencias del caso se han centrado en la actividad del teléfono de Rodrigo Rojas Vade y en sus movimientos bancarios, con el objetivo de ordenar la cronología de la noche en que fue encontrado.

Continúa la investigación del caso de Rodrigo Rojas Vade, donde se sumaron nuevas diligencias para buscar aclarar los movimientos previos a ser encontrado golpeado a un costado de la Ruta 78.

Respecto a los antecedentes que la policía está analizando, se encuentra el tráfico de su teléfono, registros de cámaras de seguridad y el levantamiento de sus cuentas bancarias.

Después de que siguieran varías líneas investigativas, la causa empezó a focalizarse en rastros más complejos de eludir, como lo son las imágenes, señales telefónicas y las compras y coordenadas de tiempo.

Tráfico de llamadas y alzamiento del secreto bancario por caso de Rodrigo Rojas Vade

En el expediente aparece un informe de actividad móvil, el cual recopila 995 registros asociados al teléfono de Rojas Vade entre el 1 y 12 de marzo, según consigno Radio Biobío.

Si bien no se trata de una localización exacta, sí puede mostrar dónde estuvo activo el celular y cuáles son las zonas que se repiten en la secuencia antes de que fuera encontrado. En este marco, su actividad se concentró en Pomaire principalmente, en el entorno de la botillería donde fue visto antes de ser hallado.

De esta forma, los investigadores cruzan esos datos con los registros de las cámaras de seguridad para buscar ordenar la cronología de aquella jornada.

Además de ello, el Ministerio Público fue autorizado para levantar el secreto bancario de Rojas Vade, con el objetivo de revisar compras, pagos y movimientos que puedan aportar a la reconstrucción de las horas previas al incidente.

Esta revisión podría responder una de las principales incógnitas, que está relacionada a si hubo compras vinculadas a elementos que aparecieron en el lugar de los hechos, como lo son las amarras plásticas con las que fue encontrado.

En paralelo, se están analizando los rayados en sus brazos y el lápiz que se encontró dentro del auto en el que se movilizaba.