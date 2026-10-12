Los colegios y jardines con las clases suspendidas este 13 de octubre tras el aluvión en Las Condes

El propósito es facilitar los trabajos de remoción y resguardar la seguridad de las comunidades educativas.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Ministerio de Educación reveló la lista de colegios y jardines infantiles que no tendrán clases este martes 13 de octubre, tras el aluvión registrado en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes.

La información la proporcionó la Seremi de Educación de la Región Metropolitana, a través de sus cuentas en las redes sociales.

En total, se trata de 12 colegios y nueve jardines infantiles situados en distintos sectores de la mencionada comuna.

Los colegios y jardines sin clases tras el aluvión en Las Condes

De acuerdo con lo manifestado por la Seremi, la suspensión de las clases en los colegios y jardines infantiles tiene como propósito facilitar los trabajos de remoción y resguardar la seguridad de las comunidades educativas, tras el aluvión en Las Condes.

En concreto, de acuerdo con lo determinado por las autoridades del Ministerio de Educación, los colegios con las clases suspendidas este martes 13 de octubre son los siguientes:

Colegio San Francisco del Alba.

Scuola Italiana Vittorio Montiglio.

Colegio San Francisco de Asís.

Colegio Wenlock.

Colegio Redland.

Colegio Cordillera de Las Condes.

Colegio William Kilpatrick.

Colegio Padre Hurtado y Juanita de los Andes.

Colegio Cumbres.

Colegio Nuestra Señora del Loreto.

Colegio Virgen de Pompeya.

Colegio San Nicolás de Myra.

En cuanto a los jardines infantiles, se trata de: