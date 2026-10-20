Expertos de ONU expresan “consternación” por fiestas y celebraciones en ex Colonia Dignidad

Los expertos instaron a las autoridades chilenas a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier forma de revictimización y cualquier uso del recinto que pueda poner en peligro la recopilación y preservación de pruebas.

AGENCIA UNO

Expertos de Naciones Unidas (ONU) dejaron ver sus preocupación tras conocer la realización de fiestas y celebraciones en Villa Baviera, ex Colonia Dignidad, donde se cometieron actos de tortura, desapariciones forzadas y otras graves violaciones de los derechos humanos durante y después de la dictadura.

“Nos consterna que se puedan celebrar festejos en un lugar donde se perpetraron graves violaciones de los derechos humanos y cuya expropiación estaba prevista. Dado que en las próximas semanas están previstas otras actividades de similar naturaleza, instamos a las autoridades chilenas a que adopten las medidas necesarias para evitar la revictimización y preservar las pruebas pertinentes”, precisaron los especialistas.

Desde la ONU recordaron que la ex Colonia Dignidad se concretaron detenciones arbitrarias, actos de tortura, abusos sexuales, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, en el marco de la dictadura de Augusto Pinochet. Se estima que más de 100 personas habrían desaparecido en el enclave alemán fundado por Paul Schäfer.

“Colonia Dignidad es un lugar donde se perpetraron algunas de las violaciones más graves de los derechos humanos en la historia de Chile. No puede tratarse simplemente como un lugar turístico o de entretenimiento”, afirmaron los expertos.

En esta línea, dejaron en claro que “hemos tenido conocimiento de la celebración de bodas y festejos en Villa Baviera, antiguo recinto de Colonia Dignidad. Cualquier uso del lugar debe respetar la dignidad de las víctimas y sus familiares, y contribuir a la verdad, la memoria y las garantías de no repetición, en lugar de socavarlas”.

Los expertos instaron a las autoridades chilenas a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier forma de revictimización y cualquier uso del recinto que pueda poner en peligro la recopilación y preservación de pruebas, y a garantizar que se lleve a cabo la expropiación del antiguo recinto de Colonia Dignidad