Expropiación de Villa Baviera: Serviu no llegó a tasar el terreno y dejó plantado al contingente policial

El Gobierno de Gabriel Boric ordenó la expropiación de 117 hectáreas de Villa Baviera para su conversión en un sitio de memoria.

El Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) protagonizó una insólita situación, luego que no acudiera a tasar los terrenos para la posterior expropiación de Villa Baviera, decretada por el Gobierno, dejando plantado en el lugar al contingente policial dispuesto para su resguardo.

Según precisó Emol, el Juzgado de Letras de Parral había autorizado la presencia de la fuerza pública en el sitio para proteger a los tasadores que concurrirían a Villa Baviera, que albergó en su momento a Colonia Dignidad.

Es por ello que hasta la zona llegaron 40 carabineros, pero los únicos que faltaron fueron los funcionarios del Serviu, denunció la diputada Paula Labra.

Esta situación, que no se informó a Carabineros, “responde a las absolutas desprolijidades y a la falta de claridad que ha acompañado este proyecto desde que fue anunciado por el presidente Boric en la última Cuenta Pública”.

La parlamentaria de Chile Vamos también puso énfasis en el desembolso de recursos, “considerando que se trata de recursos fiscales para una medida ideológica y alejada completamente de las necesidades prioritarias de los chilenos”.

Es por esto que ofició a los Ministerios de Justicia y Vivienda para que aclaren la partida presupuestaria que financiará la expropiación de Villa Baviera, cuestionando “la improvisación con la que se ha impulsado este proyecto desde su origen”.

