“No vamos a permitir…”: Kast instruyó agilizar expulsión de extranjeros detenidos en desmanes por aniversario del 18-O

Además, valoró la aprobación en la Cámara del proyecto para “agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros irregulares”.

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El Presidente José Antonio Kast aseguró que dio instrucciones para agilizar la expulsión del país de los seis ciudadanos extranjeros a los que se detuvo este domingo durante las manifestaciones por la conmemoración del 18-O.

El mandatario se refirió al tema luego de que el Servicio Nacional de Migraciones confirmó que inició las gestiones necesarias para revocar los permisos de residencia de esas personas, con miras a dictar las respectivas órdenes de expulsión.

Según precisó el director del organismo, Frank Sauerbaum, los detenidos corresponden a tres ciudadanos peruanos, dos haitianos y un venezolano, el último de los cuales habría ingresado al país por un paso no habilitado.

Qué dijo Kast sobre los extranjeros detenidos el 18-O

A través de su cuenta en X, el Presidente José Antonio Kast se refirió a los extranjeros detenidos durante las manifestaciones por el aniversario del 18-O.

“No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público“, posteó el mandatario.

Luego reveló que “he instruido al Ministerio del Interior y al Servicio de Migraciones para que usen todas las herramientas legales y administrativas para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes del día domingo“.

En la parte final de su mensaje, el jefe de Estado también valoró “la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que permitirá agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros irregulares“.