Carabinero de la Guardia de Palacio abatió a delincuente durante violenta encerrona: esto es lo que se sabe

Tras ser intimidado por dos sujetos, el funcionario utilizó su arma de fuego y mató a uno de los atacantes, mientras el segundo logró escapar y permanece prófugo.

Un funcionario de Carabineros que cumple labores como Guardia de Palacio en La Moneda abatió a un presunto delincuente durante un intento de encerrona registrado la noche del viernes en la comuna de San Miguel.

El policía se desplazaba de franco junto a su pareja y su hija lactante cuando fue interceptado por dos sujetos que intentaron arrebatarle el vehículo en el que se movilizaban.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas en las cercanías de Avenida Departamental con Gran Avenida.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los individuos se acercaron simultáneamente por ambos costados del automóvil, golpeando las puertas y amenazando al conductor con un elemento que, según su relato, correspondía a un arma de fuego.

Carabinero de la Guardia de Palacio abatió a delincuente durante violenta encerrona

“Estamos investigando un robo con intimidación que afectó a un funcionario de Carabineros, quien iba con su familia por calle Departamental llegando a Gran Avenida, cuando dos sujetos se acercan por las dos puertas del vehículo y comienzan a dar golpes con un elemento que, según relata la víctima, sería un arma de fuego, con la cual le intimidan“, explicó el fiscal José Manuel McNamara de la Fiscalía Metropolitana Sur.

Ante la amenaza, el carabinero de la Guardia de Palacio utilizó su arma de fuego particular, la que se encontraba debidamente inscrita, efectuando tres disparos en dirección al lado del copiloto, donde se encontraba el presunto atacante armado. Uno de los impactos hirió gravemente al sospechoso, quien cayó a pocos metros del lugar y posteriormente falleció, mientras que el segundo involucrado escapó antes de la llegada de los equipos policiales.

El funcionario, su pareja y la lactante resultaron ilesos tras el violento episodio. La investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones, mientras que cámaras de seguridad registraron la huida del segundo sospechoso, quien permanece prófugo y es intensamente buscado por las autoridades.