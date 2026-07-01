Desbaratan banda de encerronas en la RM: líder dirigía los robos desde la cárcel y cayó junto a su hijo

El operativo dejó 10 detenidos, entre ellos siete adultos y tres adolescentes, acusados de integrar una organización vinculada a una decena de encerronas y robos de vehículos.

Una investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una banda dedicada a cometer encerronas, portonazos y robos violentos de vehículos en distintas comunas de la Región Metropolitana.

El operativo dejó un total de diez detenidos, entre ellos siete adultos y tres adolescentes, quienes son investigados por su presunta participación en al menos diez robos de vehículos perpetrados entre mayo de 2025 y febrero de 2026.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la banda tenía una estructura organizada y estaba integrada por familiares, incluyendo un padre, su hijo adolescente y su yerno, quienes cumplían distintos roles dentro de la agrupación.

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La indagatoria estableció que uno de los principales líderes de la organización se encontraba recluido en el penal Santiago 1, desde donde coordinaba los delitos y entregaba instrucciones al resto de los integrantes para ejecutar los robos violentos.

Según la investigación, el grupo operaba mediante un brazo operativo en el exterior, encargado de interceptar a las víctimas, intimidarlas con armas de fuego y sustraer sus vehículos para posteriormente reducirlos en el mercado ilegal.

El procedimiento policial se realizó durante la madrugada del 30 de junio e incluyó allanamientos simultáneos en 23 viviendas y dos recintos penitenciarios.

Además de las detenciones, la investigación permitió establecer que la organización estaría vinculada a otros hechos violentos, entre ellos un doble homicidio frustrado y un homicidio ocurrido en el contexto de disputas entre bandas rivales.

Entre los detenidos figura el presunto líder de la organización y su hijo de 17 años, quien quedó sujeto a internación provisoria.

Tras la formalización, los adultos quedaron en prisión preventiva, mientras que algunos de los adolescentes fueron enviados a internación provisoria, al considerarse que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad.