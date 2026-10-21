Las cinco comunas de la RM donde las clases seguirán suspendidas este miércoles

A ellas se suman otras ocho de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.

Pese al anuncio del Ministerio de Educación (Mineduc) respecto a la reanudación de las clases este miércoles 21 de octubre, las autoridades de varias comunas de las regiones Metropolitana, de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins decidieron mantenerlas suspendidas durante esta jornada.

Aquello, luego de que la secretaría de Estado estableciera que la continuidad de las actividades escolares dependería de las condiciones de seguridad de cada recinto educacional.

En el caso de la Región Metropolitana, las autoridades de cinco comunas decidieron, tras las respectivas evaluaciones, que mantendrían suspendidas las clases.

Las comunas en que las clases seguirán suspendidas

Las cinco comunas de la RM en las que permanecerán cerrados los colegios corresponden a La Florida, San José de Maipo, Buin, Peñaflor y Puente Alto.

Al respecto, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, recalcó que la comuna continúa con la Alerta Roja que declaró el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el peligro de remociones, por lo que sostuvo que “estamos en una situación absolutamente excepcional“.

A la vez, llamó a los establecimientos privados a evaluar la suspensión de las actividades académicas, dado que el municipio no tiene las facultades para hacerlo.

La Municipalidad de Puente Alto también confirmó la suspensión de clases esta jornada, pero precisó que “los recintos permanecerán abiertos para los estudiantes beneficiados por la beca alimentaria Junaeb“.

En cuanto a la Región de Coquimbo, se mantendrán sin clases las comunas de Los Vilos, Salamanca y Canela.

Otras tres comunas de la Región de Valparaíso también tendrán las clases suspendidas y corresponden a Los Nogales, Quillota y La Calera, ubicadas en la provincia de Quillota.

En la Región de O’Higgins, en tanto, Machalí y Graneros confirmaron que mantendrán la suspensión de actividades académicas en los establecimientos municipales.