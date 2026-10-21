Adolescente de Chillán va a completar 6 meses desaparecida: fue vista por última vez en mayo

El 7 de mayo de este año, Darlin Oyarzún fue vista subiendo a un auto de color dorado en la Plaza de Armas de la comuna. Desde entonces se desconoce su paradero.

Desde el pasado 7 de mayo que Darlin Oyarzún, de 16 años, se encuentra desaparecida en Chillán, en la Región de Ñuble.

Casi seis meses han pasado desde esa mañana y su familia continúa con la campaña para lograr dar con el paradero de la adolescente.

Vecinos del sector aseguraron que la mañana que desapareción, la joven se subió a un auto de color dorado en una plaza de la comuna. Trisenia Parra, presidenta de la junta de vecinos, señaló a T13 que “lo que se comenta es que se subió a un auto dorado (…) más menos tipo 11:30 de la mañana“. Sin embargo, no ha logrado ser confirmado por la PDI.

Por su parte, María Parra, la abuela de Darlin Oyarzún, recordó la extraña actitud que tuvo la mañana que fue vista por última vez. “Un día en la mañana amaneció llorando y… nunca lloraba. Me levanté, la fui a ver y lo último que hizo fue que me abrazaba, me besaba, lloraba… Tanta lágrima que le corría“, contó.

Pese a que intentó saber qué le ocurría, no pudo obtener alguna respuesta. “No quiso decir. Le pregunté muchas veces… que me contara, que no se guardara las cosas, pero no me dijo nada“, aseguró.

Al regresar para almorzar con ella, se dio cuenta de que ya no estaba. “Esperé un día, luego llamé a Carabineros porque vi que no llegaba“, explicó.