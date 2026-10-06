“Fue mi error y lo estoy pagando”: el relato de la exconcejala de Graneros que estuvo desaparecida

Thae Loiza explicó el motivo de su desaparición en agosto y también admitió haber justificado sus ausencias en el municipio con licencias médicas falsas. “Conseguirme un certificado me costaba $10.000”, reconoció.

Por casi dos semanas Thae Loiza, exconcejala de Graneros, permaneció inubicable. El 5 de agosto salió de su domicilio en Ñuñoa, pero no llegó a su lugar de trabajo en La Florida. No llevaba su celular, ni dinero. Luego de que su madre alertara de su extravío, la PDI ubicó a la joven de 33 años viviendo en las calles del centro de Santiago. Pero ella no quiso volver con su familia.

Dos meses después, la exconcejala, quien está de vuelta en la casa de su madre en Graneros, reveló a 24 Horas qué la llevó a vivir en la calle. “(Fue) un colapso en mi mente y decir: ‘Nadie me quiere, no sirvo no para la familia ni para la sociedad'”, relató.

Cinco meses antes de su desaparición, Thae Loiza había sido destituida de su cargo, luego de que se comprobara que presentó trece licencias médicas falsas, de las cuales diez figuraban como emitidas por un médico fallecido. ¿Qué la llevó a ausentarse? Así lo explicó: “Conseguirme un certificado me costaba 10.000 pesos… para poder justificar mi inasistencia a ese concejo particularmente. Muchas veces fueron situaciones que tienen que ver con el tema del consumo de alcohol o porque simplemente no me sentía bien para asistir”.

Exconcejala admite “error”

Loiza fue condenada en agosto de 2025 a 601 días de presidio con remisión condicional por la falsificación de certificados médicos y obtención fraudulenta de remuneraciones. “Fue mi error. Lo tuve que pagar y lo estoy pagando hasta hoy. No me di cuenta de que perdí algo tan importante como era mi trabajo”, sostuvo.

Sobre el periodo que permaneció desaparecida, manifestó que se quedó en el Parque Bustamante y que recibió ayuda de personas en situación de calle para pernoctar bajo infraestructuras precarias cuando había lluvia. Pese a que se negó a volver con su familia luego de que la policía civil la encontrara, finalmente tuvo que desistir de vivir en la calle, debido a que su caso se volvió tan mediático que comenzó a incomodar a quienes la rodeaban.

Junto con pedir disculpas a la gente de Graneros, Thae Loiza manifestó sus intenciones de rehabilitarse. “Tengo un problema de consumo de alcohol y la verdad que necesito esa ayuda, que algún centro me pueda recibir“, pidió.