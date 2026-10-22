La millonaria cifra que Fran Maira le pagará a familia de motociclista tras alcanzar acuerdo

El pago, que forma parte del acuerdo compensatorio al que llegaron, se pagará en tres cuotas vía vale vista.

La defensa de Fran Maira confirmó que llegó a un acuerdo compensatorio por una millonaria cifra con la familia del motociclista que resultó gravemente lesionado tras el atropello ocurrido en febrero pasado.

Será el próximo martes cuando el Cuarto Juzgado de Garantía revisará los alcances del pacto, el cual para esa jornada llegará firmado por ambas partes.

Según dio a conocer La Tercera, la exparticipante de Gran Hermano pagará una suma de $60 millones en tres cuotas, las que se entregarán en octubre, noviembre y diciembre a través de vale vista.

El abogado de Fran Maira, Gabriel Silva-Riesco, indicó al medio antes citado que la millonaria cifra que forma parte del acuerdo compensatorio que se logró tras varias conversaciones con la familia de Mayerson Zapata. Por lo mismo, espera que sea visado por el tribunal la próxima semana.

“Esperamos que en la próxima audiencia se apruebe el acuerdo reparatorio alcanzado, una solución que ambas partes han construido con responsabilidad y respeto, y que permitirá encaminar esta causa a su término”, dijo el defensor.

Maira comparecerá ante el tribunal el martes vía telemática, ya que se le autorizó a viajar fuera del país tras el pago de una fianza de $4 millones. La cantante urbana estará en Perú entre el 24 de octubre y el 30 de diciembre, según trascendidos, para participar en la nueva temporada del reality show de Mega, ¿Volverías Con Tu Ex?