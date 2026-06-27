Inician querella contra Fran Maira: los detalles de la acción judicial tras accidente en Lo Barnechea

La familia del motociclista acusa lesiones gravísimas y apunta a secuelas neurológicas permanentes. Además, no descartan una acción civil para una eventual compensación económica.

La exchica reality Fran Maira enfrenta una querella criminal luego de que protagonizara un accidente automovilístico y dejara gravemente herido a un motociclista.

La familia de Mayerson Zapata, víctima de los hechos, interpuso la acción judicial ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, donde los padres del joven, Luis Ubiel Zapata Jaramillo y María Urleida Zapata Osorio, actúan en representación de su hijo.

La decisión de recurrir a la justicia, se debe a que consideran insuficiente el apoyo que entregó Fran Maira tras el accidente, teniendo en cuenta que también emitió disculpas públicas.

La querella contra Fran Maira por dejar herido a motociclista en accidente en Lo Barnechea

Según la querella, la exchica reality manejaba una camioneta Mercedes Benz de color rosado en sentido contrario y, al llegar a la intersección, habría realizado un viraje hacia la izquierda para incorporarse a la calle Robles.

De acuerdo a los querellantes, aquella maniobra se habría realizado sin respetar el semáforo y el derecho preferente de paso del motociclista, lo cual derivó en el choque.

Debido al impacto, Zapata sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial.

El documento incluye antecedentes médicos, cuyos diagnósticos son: traumatismo encéfalo craneano grave, hemorragia subaracnoidea traumática, contusiones cerebrales, fracturas craneales, daño axonal difuso bilateral y múltiples fracturas.

Sumado a ello, la familia del joven afirma que las consecuencias del accidente afectaron la autonomía y funcionalidad de la víctima, cuyo pronóstico médico es reservado. Por ello, solicitan que se investigue el caso como un eventual cuasidelito de lesiones graves gravísimas.

Por otro lado, la abogada de la víctima no descarta iniciar una acción civil con el objetivo de recibir una eventual compensación económica.