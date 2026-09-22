Fran Maira podrá irse de vacaciones a EE.UU. pese a arraigo nacional tras pagar fianza de $2 millones

La exchica reality podrá salir del país entre el 1 y el 20 de octubre, mientras continúa la investigación por el accidente que dejó gravemente herido al motociclista Mayerson Zapata.

Fran Maira fue autorizada a viajar a Estados Unidos pese al arraigo nacional que mantiene vigente, luego de que el 4.º Juzgado de Garantía de Santiago aprobara la suspensión temporal de la medida cautelar.

La exchica reality podrá salir del país entre el 1 y el 20 de octubre, para pasar sus vacaciones junto a su madre y hermana.

El permiso quedó condicionado al pago de una fianza de $2 millones, monto que, según explicó su abogado Gabriel Silva-Riesco, busca asegurar el regreso de la influencer a Chile.

“Logramos la suspensión temporal del arraigo desde el 01 de octubre hasta el 20 del mismo mes. Fran viaja con su madre y su hermana”, señaló el defensor.

Durante la audiencia, la parte querellante manifestó su oposición a la solicitud debido a que todavía existen diligencias pendientes en la investigación.

Frente a ello, la defensa sostuvo que el viaje no afectaría el desarrollo de esas actuaciones. “la ausencia de Fran por este periodo en nada entorpece esas diligencias”, argumentó Silva-Riesco, quien explicó que entre las diligencias pendientes se encuentra un informe toxicológico.

El abogado también informó que existe una nueva audiencia fijada para el 25 de septiembre, instancia en la que se discutirá una eventual ampliación del período de investigación.

“Hay una nueva audiencia fijada para el 25 de septiembre, donde se va a discutir la ampliación de plazo”, indicó.

Fran Maira mantiene la medida cautelar en el marco de la investigación por el accidente de tránsito ocurrido en febrero, cuando impactó con su vehículo al motociclista Mayerson Zapata. La familia del joven presentó una querella criminal ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que este quedara con graves lesiones neurológicas y permaneciera internado durante varios meses.