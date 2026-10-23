Golpe a Daniel Jadue: Corte rechaza petición para viajar a Brasil por “peligro de fuga”

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud presentada por la defensa de Daniel Jadue para que pudiera viajar a Brasil a someterse a un tratamiento junto a su esposa.

El exalcalde de Recoleta actualmente cumple con arresto domiciliario nocturno y con arraigo nacional como medidas cautelares mientras es investigado por presuntos delitos como fraude al fisco reiterado, estafa, cohecho y delito concursal.

El tribunal de alzada ratificó la sentencia del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago del pasado 15 de octubre, donde la jueza Lilian Sáez, consideró que “en el evento de autorizarse la salida del país, efectivamente hay peligro de fuga en el entendido de la pena que arriesga el encartado y que ésta sería, como dije, eventualmente de carácter efectivo en el evento de ser condenado”.

La magistrada destacó, además, que el tratamiento que busca Daniel Jadue en Brasil también está disponible en Chile. “Lo que se está prohibiendo es la salida del país en atención a quienes, como dijimos, nos encontramos ad portas de una preparación de juicio oral en que el encartado arriesga una pena efectiva con penas altísimas”, indicó, según lo informado por ExAnte.

El exalcalde enfrentará desde el próximo 29 de octubre la preparación del juicio oral por el Caso Farmacias Populares, donde la Fiscalía pide una condena en su contra de 17 años de cárcel.