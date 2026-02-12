Escala tensión en el PC por “descalificaciones” de Jadue a ministros comunistas: “Nos hace un daño tremendo”

El senador Daniel Núñez (PC) reprochó a Jadue por sus constantes arremetidas contra los ministros Gajardo, Vallejo, y recientemente, Cataldo.

La tensión dentro del Partido Comunista (PC) sigue en escalada, luego de la nueva arremetida de Daniel Jadue en contra de los ministros del Gobierno de Gabriel Boric que forman parte de la colectividad.

Ahora fue el senador Daniel Núñez quien cuestionó al ex alcalde de Recoleta, al referirse a sus ataques a los secretarios de Estado Camila Vallejo (Segegob), Jaime Gajardo (Justicia) y Nicolás Cataldo (Educación).

El parlamentario del PC criticó los constantes emplazamientos de Jadue y pidió que frenara las “descalificaciones” que ha emitido en contra de los miembros del gabinete.

“Se han hecho habituales las intervenciones públicas del compañero Daniel Jadue, donde descalifica y agrede a militantes del partido“, comenzó diciendo a través de su cuenta de X.

En esa línea, expuso que “primero fue a Camila Vallejo y Jaime Gajardo Falcón, ahora le tocó a Nicolás Cataldo. Esto debe parar. Nos hace un daño tremendo”.

Lo anterior, haciendo referencia a los últimos dichos de Jadue, quien recientemente criticó (sin nombrarlo directamente) al ministro de Educación por un un viaje a Marruecos en el marco del Congreso Futuro de 2024, donde también participó la diputada Karol Cariola (PC).

Las arremetidas de Daniel Jadue contra ministros comunistas que tensionan al PC

“En ese último congreso hubo varias altas autoridades de gobierno, del Ministerio de Educación, que no sé si se habrán enterado de que Marruecos era una monarquía absoluta, que no hay libertad de nada y que, además, tiene una ocupación militar hace varias décadas (…), violando los derechos humanos (…)”, afirmó en el programa de streaming Barbarroja.

A lo que agregó: “Me sigue llamando la atención la tremenda hipocresía de algunas autoridades políticas, de todo el mundo (…), su falta de consistencia y coherencia”.

La tensión ha sido tal que hace unos días, Cataldo junto a Jaime Gajardo y Camila Vallejo enviaron una carta de queja a la dirección del PC, en la cual exigieron que Jadue se retractara de la declaración que realizó contra los secretarios de Estado, a quienes acusó de “persecución” judicial en los primeros días de enero.

Ante esto, Gajardo aseveró que le “indigna” que se “estén rompiendo los códigos” del partido, señalando que “denostar públicamente a otro compañero del partido está muy lejos de la ética y de la fraternidad que uno tiene que tener”.

Sobre este cruce, la diputada Alejandra Placencia, sostuvo en Radio 13C que “a mí no me parece que deban darse debates internos del partido por la prensa. Eso nos hace daño y da pie para debilitar nuestra posición de influencia en el mundo político”.

Si bien el ex alcalde no milita legalmente en el PC debido a que se le quitó esa condición por su situación judicial en el Caso Farmacias Populares, Jadue se mantiene como uno de los personeros más influyentes de la tienda, considerando también su estrecha relación con Lautaro Carmona, presidente de la colectividad.