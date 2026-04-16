Exasesor de Daniel Jadue lo acusa de amenazas y asegura que obtenía dinero de Venezuela: “Si declaro algo me puede pasar lo de Ojeda”

La exmano derecha de Jadue realizó una serie de acusaciones y describió cómo recibía millones en efectivo para pagar sueldos de Fusalp.

Nuevos antecedentes han surgido en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco que involucra al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, los cuales tienen que ver con una causa derivada del caso Farmacias Populares, donde su exasesor reveló detalles sobre el origen y manejo de dinero en la Fundación de Salud Primaria (Fusalp).

Bajo este contexto, T13 accedió al testimonio del excolaborador de Jadue e imputado del caso, Matías Muñoz, donde apuntó a eventuales irregularidades en la administración de la red de farmacias populares y también a presuntas amenazas por parte del exjefe comunal.

Esto, con el foco puesto en Fusalp, una organización sin fines de lucro vinculada a Daniel Jadue y al exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, quien figura como representante legal y tesorero, y también es investigado por presunto fraude al fisco.

Matías Muñoz fue considerado como un hombre de confianza de Jadue, ya que también se desempeñó como secretario ejecutivo de Achifarp y secretario general de Fusalp. Sin embargo, ahora sería un testigo clave en la causa y realizó una grave acusación.

Exasesor de Daniel Jadue acusa amenazas y revela cómo recibía efectivo para sueldos de Fusalp

“Yo he sido amenazado en reiteradas oportunidades por Daniel Jadue, quien me indica que si declaro algo que lo incrimine me puede pasar lo de Ojeda, y eso a mí me asusta porque él tiene contacto con gente de Venezuela. Me dice que, aunque mi declaración sea reservada él se la va a conseguir… A pesar de lo anterior quiero prestar declaración”, sostuvo ante fiscalía el imputado que hoy está con arresto domiciliario.

En este escenario, también entregó antecedentes sobre el financiamiento inicial de Fusalp. “Los primeros sueldos de Fusalp se pagaron en efectivo, con dinero entregado por Daniel Jadue a Gonzalo Montoya. Jadue decía que ese dinero lo obtenía de Venezuela. Jadue le entregaba este dinero a Montoya en una caja de zapatos marca Guante y en una cartera Luis Vuitton”, aseguró.

Tras ello, el exasesor relató cómo fue una de las oportunidades en que recibió un millonario monto. “Fue en el auto. Yo lo pasé a buscar porque teníamos que hacer un par de flujos y ahí me dice; toma, ahí está la plata de los sueldos. No solo eran sueldos, además se pagó arriendos. Yo diría que me pasó 17 millones de pesos en efectivo. No me dio ninguna explicación y yo tampoco la quise pedir. La verdad es que uno entre más sabe, se va incluyendo en cosas que no son de uno”, detalló.

A lo que añadió: “Yo esos dineros los recibí de Gonzalo Montoya. ¿De dónde vienen? Se lo tienen que preguntar a él. Yo no tengo idea”.

Respecto al exalcalde de Macul, Muñoz declaró que “él se hizo cargo de los financistas, estos son los mismos proveedores de Macul. Él nos dijo que no le pagáramos a los proveedores de Fusalp porque la Municipalidad de Macul les pagaría con contratos”.

Según el Ministerio Público, tras la revisión de cuentas bancarias se detectaron cerca de $137 millones en depósitos en efectivo, sin origen claro.