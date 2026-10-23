“La soberanía no está en discusión”: la amenaza de exgeneral argentino que provocó severa respuesta del alcalde de Puerto Williams

“Esperamos una respuesta clara, oportuna y enérgica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile”, planteó el jefe comunal.

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El alcalde Puerto Willimas, Patricio Fernández, pidió a la Cancillería que se pronuncie frente a los recientes dichos del exgeneral argentino Edgar Fernando Calandín, quien sugirió que su país podría cortar el gas a esa ciudad del extremo sur con el propósito de fortalecer la estrategia trasandina en la Antártica.

De acuerdo con lo manifestado por Calandín en el programa local La Fábrica Podcast, “nosotros decimos que Ushuaia tiene que ser una ciudad custodia, no solo una ciudad de entrada. Que custodie el sector antártico argentino respecto a la ciencia, medioambiente, desarrollando capacidades para poder estar bien asentada”.

Tras plantear que su país no tiene un compromiso tan fuerte con su presencia en el continente helado y apuntó que, por el contrario, en Chile sí hay “voluntad política” al respecto.

“Hoy la política antártica argentina no promueve el desarrollo de una ciudad antártica internacional que permita traer a los 58 países que componen el tratado. Y Chile sí lo está trabajando a través del desarrollo de Punta Arenas y Puerto Williams. A una velocidad más rápida y con mayor eficiencia“, recalcó.

A continuación sostuvo que “Argentina tiene la herramienta para agarrar y eliminar Puerto Williams, cierra el gas. Es increíble que Argentina le haya pasado el gas a Puerto Williams; bueno, yo se lo pasaría con prevendas ostensibles en otros recursos y capacidad”.

Alcalde de Puerto Williams refuta dichos del exgeneral argentino

Luego de conocer los dichos del exgeneral argentino, el alcalde de Puerto Williams llamó al Ministerio de Relaciones Exteriores a entregar “una respuesta clara, oportuna y enérgica“.

En esa línea, Patricio Fernández enfatizó que “la Cancillería debe contribuir a resguardar el respeto a los tratados internacionales, la soberanía nacional y la convivencia pacífica entre ambos países“.

A través de un comunicado, el jefe comunal instó a rechazar “cualquier amenaza contra nuestra comunidad y defender con firmeza la soberanía nacional“.

Luego planteó que “Puerto Williams no depende del gas argentino. Nuestro abastecimiento de gas licuado es de origen chileno. Llega por vía marítima desde Magallanes y se distribuye desde una planta de almacenamiento instalada en nuestra propia comuna”.

“Por lo tanto, las afirmaciones que pretenden instalar la idea de que Argentina podría cortar nuestro suministro de gas no se ajustan a nuestra realidad“, complementó.

A la vez, enfatizó que “la soberanía de Puerto Williams no está en discusión. Nuestra ciudad se encuentra en la isla Navarino, en territorio chileno, en una zona cuya delimitación y relaciones fronterizas se encuentran reguladas por los instrumentos internacionales correspondientes, entre ellos el Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre Chile y Argentina”.

“Plantear que se pueden condicionar recursos o servicios básicos a cambio de un supuesto ejercicio de soberanía constituye una señal preocupante y desconoce la importancia del respeto al derecho internacional y a los acuerdos vigentes“, añadió el alcalde.

“Esperamos una respuesta clara, oportuna y enérgica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile frente a estas declaraciones. La Cancillería debe contribuir a resguardar el respeto a los tratados internacionales, la soberanía nacional y la convivencia pacífica entre ambos países”, recalcó Fernández en el comunicado.