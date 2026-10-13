Las acciones que propuso diputado argentino por “falta de solidaridad de Chile” en disputa por las Malvinas

“Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales”, planteó el legislador peronista Guillermo Michel.

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El diputado argentino Guillermo Michel le pidió al Ejecutivo de su país que adopte acciones concretas como forma de repudiar lo que él calificó como “una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas“.

El parlamentario peronista, representante de Entre Ríos, se refirió al tema al manifestar su rechazo al anunciado viaje de la embarcación de bandera chilena Danstar al archipiélago que disputan Argentina y el Reino Unido.

De acuerdo con lo anticipado por Easter Island Naviera, propietaria de Danstar, el primer recorrido comercial hacia las Malvinas está programado para noviembre.

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El diputado argentino empleó sus cuentas en las redes sociales para criticar que Chile no solidarice con Argentina en el caso de las Malvinas, tras lo cual apuntó a las ventajas económicas que tienen empresas chilenas en su país.

“Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse“, afirmó Guillermo Michel.

Según indicó el legislador trasandino, su llamado al Ejecutivo de su país no apunta al término de las relaciones diplomáticas con Chile, “pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas“.

Los beneficios que busca eliminar el diputado se relacionan con el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, que establece garantías para quienes desarrollan actividades económicas en cualquiera de los dos países, y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición.