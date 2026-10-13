Sigue la presión a Kast: Republicanos llama a endurecer reacción ante Argentina por comercio con Malvinas

Las palabras de Republicanos surgen tras la postura expresada por el Gobierno, que calificó la reanudación del comercio entre Punta Arenas y las islas como “un asunto entre privados”.

AGENCIA UNO

Republicanos, el partido del presidente José Antonio Kast, sacó la voz para llamar al Gobierno a tomar una reacción más dura ante los anuncios de Argentina de tomar represalias contra Chile por reanudar el comercio marítimo entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.

Esto, luego que el diputado Guillermo Michel, representante de la provincia argentina de Entre Ríos, presentara una moción parlamentaria para que el gobierno de Javier Milei revise y deje sin efecto dos tratados bilaterales, además de retirar los beneficios fiscales.

Frente a estos llamados, desde Republicanos instaron al Ejecutivo a defender la soberanía nacional, en voz del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Stephan Schubert.

“Da la impresión de que algunos parlamentarios argentinos se están poniendo demasiado creativos y hay uno que incluso propone denunciar los dos tratados internacionales que tenemos entre Chile y Argentina. Esa propuesta creo que es bastante irresponsable y me gustaría que la Cancillería argentina precise si responde a un interés de la Cancillería o no”, sostuvo Schubert.

Por su parte, para el diputado Alvaro Carter, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, fue más allá y calificó lo sucedido como “una agresión directa”.

“La propuesta de retirar beneficios a empresas chilenas no es solo un atentado al libre comercio, es una agresión directa a la estabilidad jurídica y a los acuerdos de mutuo respeto entre Chile y Argentina. Ningún país vecino nos va a decir con quién podemos o no levantar rutas comerciales. La navegación y el comercio son libres, y Chile ejerce ese derecho con plena soberanía”, argumentó Carter.

El parlamentario recalcó que “debemos cortar esto de raíz, ya basta de declaraciones hostiles por parte de autoridades argentinas que solo buscan generar tensión, por lo que Cancillería debe actuar con fuerza y defender los intereses nacionales ante esta nueva provocación argentina y evidente falta de respeto a los tratados vigentes”.

Respecto al reinicio de las operaciones comerciales entre Punta Arenas y Malvinas, el diputado Alejandro Riquelme planteó a Emol que “Argentina debe entender que Chile no necesita pedirle permiso a nadie para ejercer sus derechos soberanos. Cualquier intento de interferir en la navegación de este buque sería una provocación grave y con consecuencias para la relación bilateral. Aquí no caben ambigüedades. Chile no busca conflictos, pero tampoco puede actuar con temor frente a presiones de otro país. Nuestra Cancillería debe anticiparse y dejar claro que los tratados internacionales y bilaterales se respetan, no se negocian según las conveniencias políticas del momento”.