Cancillería evita aclarar criterio para entregar nota de protesta a embajador de EE.UU.

Esto, a la luz de las últimas intervenciones de Brandon Judd, que involucró incluso el Estrecho de Magallanes.

AGENCIA UNO

El canciller Francisco Pérez evitó entregar mayores detalles para definir los criterios que considera para entregar una nota de protesta, a la luz de las últimas intervenciones de Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile.

Consultado por esta situación, en cuyo último episodio involucró el Estrecho de Magallanes, el ministro de Relaciones Exteriores expresó que “lo importante aquí respecto de este tema es volver a insistir en lo que hemos repetido muchas veces. El Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Eso es lo importante y eso es lo que nosotros hemos repetido una y otra vez”.

“La integridad territorial no es transaccional, así que aquí lo que tenemos que tener presente, es que Chile siempre va a defender su soberanía”, agregó Francisco Pérez.

El titular de Cancillería precisó que “el resto de los temas tendremos que verlo a su debido momento, pero lo que yo quiero volver a repetir es lo que dije ayer (miércoles), que son más de 200 años de independencia y estamos preparados para defender nuestra soberanía, y eso es lo que vamos a hacer”.

Respecto a si su conversación con Brandon Judd no fue suficiente para evitar que se inmiscuya en problemáticas internas, el canciller Pérez apeló que “yo creo que en este tema lo importante del planteamiento de la Cancillería en en términos de que nosotros estamos aquí para defender nuestra soberanía bajo todo punto de vista y bajo toda circunstancia”.