Senador Insulza: “El debate de elitismo está superado. No es un consejo de notables son expertos constitucionales”

15 de Diciembre de 2022

El senador socialista Jose Miguel Insulza evaluó el acuerdo y criticó la propuesta del PC.

El senador socialista José Miguel Insulza, ex secretario general de la OEA, y ex ministro del Interior de Ricardo Lagos cuando se reformó la Constitución del 80, se ve muy satisfecho con el acuerdo constitucional firmado por la mayoría de los partidos esta semana.

En entrevista con EL DÍNAMO, el senador José Miguel Insulza defiende el rol de los expertos en derecho constitucional, critica a los ex convencionales y sostiene que algunos no habían visto nunca una Constitución, que 155 eran demasiados para ponerse de acuerdo, y que el texto propuesto tenía repeticiones de normas y errores de redacción, por lo que afirma que con los expertos eso no pasará.

Insulza también discrepa con la propuesta del Partido Comunista sobre considerar dirigentes del mundo sindical entre la comisión de expertos

—¿Qué le parece el acuerdo constitucional? ¿Cuál es su reflexión?

—Me parece un estupendo acuerdo. Está muy bien equilibrada y balanceada, y va a ser muy útil. Después de una larga discusión se combinó bien el rol efectivo de los expertos, y consiste en prestar asesoría fundamentalmente. Harán trabajo que no se hizo en la convención anterior y que fue un error. Fue un gran error partir de una hoja en blanco en la convención anterior y el grupo de expertos corrige ese error. En la convención anterior era muy difícil que un grupo de 155 personas se pusiera de acuerdo en redactar una constitución, en circunstancias en que muchos convencionales no habían visto nunca una Constitución. Y la poca gente que sabía se perdió en la discusión porque todos creían saber más que ellos. Ahora no va a ser así. Los expertos van a hacer lo que saben hacer, que es proponer un texto, como esquema o alternativa, y sobre eso se va a trabajar y deliberar.

—Un sector del socialismo democrático dijo que una constitución no podía ser un ente para iluminados.¿Qué opina?

—No va a ser una constitución para iluminados, los que van a definir su redacción van a ser todos elegidos. Será una convención de ciudadanos elegidos, que serán esta vez en un número no muy grande, qué es lo que quería la gente en general, una convención pequeña. Entonces no hay ningún lado por donde se le pueda atacar o descalificar. Va a hacer paritaria, va a ser elegida, y va a haber un plebiscito de salida.

En la ex Convención había siete comisiones encabezada por gente que conocía muy poco los temas, que tenía ya ideas preestablecidas propias y que quería incluirlas todas en el papel. Por ese motivo, la armonización final no fue suficiente.

Los expertos de la Convención fracasada

—El acuerdo contempla que el consejo de expertos esté conformado por académicos o personas de reconocida trayectoria . ¿Porque?

— Eso es para hacer el trabajo que tienen que hacer, y bien. Eso faltó en la convención anterior, si bien había algunos expertos de reconocida trayectoria, terminaron aislados, funados y se burlaban de ellos cuando daban opiniones sobre derecho constitucional.

—Ud dice que partir desde cero en la redacción fue un error…

— Sí. A medida que avanzaba el trabajo de la ex convención, nos dimos cuenta muchos que partir desde una hoja en blanco era un error. Hay que tener un texto sobre el cual empezar, porque no se pueden sentar todos a escribir juntos. En la ex Convención por eso se formaron esas situaciones tan raras. Tenían diversos temas, después todos se juntaban, y había repeticiones de normas, errores de redacción, entre otras cosas. En la ex Convención había siete comisiones encabezada por gente que conocía muy poco los temas, que tenía ya ideas preestablecidas propias y que quería incluirlas todas en el papel. Por ese motivo, la armonización final no fue suficiente.

“En el PS para aprobar la reforma constitucional de la convención anterior nos asesoramos por expertos bastante buenos(…) y ninguna de esas personas nos pidió que los remuneráramos“

Asesoría de expertos sin pago

—¿Qué le parece que los expertos de la comisión no reciban un pago?

— Me parece bien pues! Hay que tener presente, que esta gente experta ha dedicado toda su vida a los temas de derecho constitucional. Son personas reconocidas por la sociedad y que han tenido éxito. Por lo tanto, podrán prestarle servicio a la nación por algunos meses.

—¿Cree que podría ocurrir que expertos pudieran no tener recursos, que necesiten un salario para vivir, y por eso no pudieran trabajar en esto?

—Podrá haber alguno que no pueda hacerlo sin una remuneración, pero en su mayoría se trata de expertos que son profesores universitarios. Trabajan en empresas, la academia y estoy seguro que en las entidades donde trabajan no van a tener ningún problema en permitirles que se dediquen un tiempo a la Constitución. Perdón, pero nosotros en el Partido Socialista para aprobar la reforma constitucional de la convención anterior nos asesoramos por expertos bastante buenos. Nos indicaban qué cosas estaban mal y su aporte fue muy valioso para la discusión. Y ninguna de esas personas nos pidió que los remuneráramos pues.

— Algunos dirigentes han planteado cierto elitismo en eso…

—Este debate sobre elitismo queda superado porque son expertos en derecho constitucional. Puede haber personas que son muy buenas en sus temas, pero que no son expertos en derecho constitucional. Esos pueden ser elegidos en la Convención, por cierto, ser candidatos. Pero si va a haber un texto sobre el cual trabajar, incluso con los capítulos que corresponden a una Constitución, esos profesionales tienen que ser expertos.

—¿Qué le parece la idea de PC de qué participen entre los expertos dirigente de movimientos sociales y sindicales?

—Si son personas que saben del tema constitucional por supuesto que no hay problema. No me cabe ninguna duda. Yo conocí un primer ministro de Holanda que había sido presidente de los sindicatos holandeses antes de ser ministro, pero sí sabía de su oficio. Si usted me dice que sean dirigentes sindicales, por el solo hecho de ser dirigentes sindicales me parece que no. Pero si son expertos en temas constitucionales, que además son dirigentes sindicales sería estupendo.

—¿Eso es porque no se justificaría su experticia?

— El debate del elitismo ya está superado. Esto no es un consejo de notables, que vienen de distintos sectores de la vida, son expertos constitucionales en Derecho.

— ¿Comparte qué los sectores más polarizados o extremos han sido arrinconados desde el centro político en este acuerdo?

— Al Partido De La Gente y Partido Republicano nadie los dejó fuera. Sin embargo, su líder (José Antonio Kast) nos dijo el domingo, en una entrevista en La Tercera, que este país no necesita una nueva Constitución. Entonces difícilmente iban a firmar el acuerdo.

Las críticas contra Amarillos

—¿Cómo evalúa usted el rol de Amarillos por Chile: representó al centro político o más bien fue un escudo de la derecha?

—Mire, no alcanzaron a representar lo suficiente porque fueron invitados bastante al final. Creo que se opusieron a la Constitución anterior y eso les ha restado mucha fuerza. Este señor Warnken dijo un día yo soy amarillo ¿y qué? En el sentido de decir mire me están tratando de amarillo porque no voy a apoyar la propuesta de Constitución anterior porque soy amarillo. Pero ponerle de nombre Amarillo al partido político me parece que fue un error. Tengo una cantidad de amigos que piensan como ellos, pero no le gusta para nada que les digan amarillos, prefieren el concepto de demócratas o cosas por el estilo.