Exclusión, “cocina” y “mierda antidemocrática”: así reaccionaron los políticos que rechazan el acuerdo constituyente

13 de Diciembre de 2022

Parlamentarios de izquierda y derecha no se quedaron tranquilos después del anuncio que continuará con el proceso de cara a una nueva Constitución.

Después de meses de diálogo e intensas negociaciones en los últimos días, finalmente la mayoría de las fuerzas políticas llegaron a un acuerdo para continuar con el proceso para confeccionar una nueva Constitución. El mecanismo contará con 50 consejeros electos por la ciudadanía y 24 expertos y expertas que serán designados por la Cámara de Diputados y el Senado en igual proporción, es decir, 12 en cada instancia del Congreso.

Estos especialistas generarán un anteproyecto vinculante, el que podrá ser modificado por este medio centenar de personas elegidas en las urnas en caso de contar con un quórum de 4/7. Las normas que serán votadas, en tanto, necesitarán un quórum de 3/5.

Este acuerdo constituyente, eso sí, no contó con la firma del Partido de la Gente (PDG) y tampoco por el Partido Republicano.

En ese escenario, desde estos conglomerados aparecieron diversas reacciones al considerarlo poco contingente con las necesidades del país, según la visión de estos sectores. De hecho, piensan que el inicio de un nuevo proyecto podría haber sido rechazado si hubiese sido sometido a votación.

“Como saben que actúan a espalda de la ciudadanía, decidieron saltarse un Plebiscito de Entrada en que los chilenos podamos rechazar su cocina política y acuerdo. Somos los únicos animales que cometemos el mismo error dos veces seguidas. Este acuerdo logrado por los políticos, no es más que una Convención 2.0, lograda a imagen y semejanza de la recientemente fracasada. Es prácticamente lo mismo que rechazamos casi 8 millones de chilenos”, expresó el republicano Rojo Edwards.

En el PDG también fueron punzantes. Ya habían comunicado que no aprobarían el proceso por exclusión, pero igualmente reaccionaron. “Estoy molesto, porque nosotros en varias ocasiones insistimos en que nos dijeran hora y lugar para las reuniones de lo cual no tuvimos respuesta. Nos excluyeron del último proceso del trabajo constituyente al Partido de la Gente. Esto no hace más que demostrar con hechos que existe una mala costumbre de decidir sobre los intereses de la ciudadanía”, sostuvo el timonel Luis Moreno.

Pamela Jiles y la “mierda antidemocrática”

Los sectores de oposición y de la derecha no fueron los únicos que cuestionaron la forma en que se llegó a este nuevo acuerdo. La parlamentaria Pamela Jiles reaccionó de forma particular luego de escuchar el anuncio que realizaron el presidente del Senado Álvaro Elizalde y el presidente de la Cámara de Diputados Vlado Mirosevic.

“El pueblo soberano les va a volver a rechazar su mierda antidemocrática”, vaticinó la representante del distrito 12 de la Región Metropolitana. También criticó a los militantes de izquierda que valoraron la firma del acuerdo.