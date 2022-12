Los ganadores y perdedores tras el acuerdo constitucional del 12-12

14 de Diciembre de 2022

En el oficialismo y en la oposición reconocen que entre los ganadores están el Gobierno, y los líderes de partidos protagónicos, como el PS, PPD, y la UDI, que lograron imponer mayoritariamente sus puntos de vista.

Tal como presagiaron dirigentes políticos desde el PC a la UDI, en este acuerdo constitucional era “imposible” dejar a todos 100% satisfechos. Incluso hasta el Presidente Gabriel Boric trató de bajar expectativas diciendo hace pocos días que era “preferible tener un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo” o seguir dilatándolo. Sin embargo, tras el acuerdo se han mostrado rostros muy cercanos a ese 100% de satisfacción y otros tantos bastante insatisfechos.

Mientras que en las antípodas de eso, observan a los sectores políticos más extremos y coinciden en que los principales perdedores son quienes quedaron sin firmar el pacto, como los ex convencionales de la fracasada propuesta o el Partido Republicano, y un sector del PC más reticente a que el ente redactor tenga 50 miembros elegidos por sufragio universal y 24 por el Congreso.

¿Quiénes ganan?

Los firmantes de “pacto” UDI – Boric

En el oficialismo sostienen que la cita en La Moneda entre el presidente Gabriel Boric y el líder de la directiva de la UDI, senador Javier Macaya, el 30 de noviembre pasado en La Moneda es considerada clave. Según explican en la cita ambos estuvieron dispuestos a impulsar flexibilizaciones en el acuerdo constituyente.

En la cita, el mismo día de la inauguración de la estatua de Patricio Aylwin, Macaya percibió disposición del mandatario a su principal punto político: que el nuevo ente redactor se diferenciara lo más posible de los errores de diseño que tuvo la fracasada Convención Constitucional. Eso implicaba garantías para Chile Vamos de que la derecha no quedaría “minimizada” en un nuevo órgano redactor.

La cita, señalan quienes ven como ganador a Macaya en Chile Vamos, si bien generó ruido en sus socios de RN y Evópoli, en el conglomerado opositor destacaron que el oficialismo haya aceptado la propuesta del bloque de elegir los 50 miembros.

Para Boric, en tanto, era importante lograr que la UDI se distanciara de posiciones detractoras de una nueva Constitución de un sector del Partido Republicano.

Asimismo, se destaca en el oficialismo que el presidente Boric lograra que el PC se abriera a la fórmula aprobada, cuando el presidente del PC Guillermo Teillier quería un órgano con expertos elegidos en las urnas y que el número de redactores con derecho a voto no fuera inferior a 60.

Las líderes del Socialismo Democrático

En el Socialismo Democrático destacan entre “los ganadores” a las líderes del PS, Paulina Vodanovic y Natalia Piergentili, que tenían una visión crítica de los ex convencionales, lograron imponer la idea de que un nuevo órgano fuera 100% electa, y a que este se le sumaran 24 expertos elegidos por el Congreso.

Asimismo, el líder del PL y presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, mantuvo un rol destacado para articular el acuerdo con los partidos más críticos de los expertos al interior del Frente Amplio. Mientras que el presidente del senado Álvaro Elizalde articulaba el entendimiento con Chile Vamos y el PC.

El PC Vallejo

En el Partido Comunista explican que en un sector del PC, que internamente es liderado por Camila Vallejo y la senadora Claudia Pascual, impulsaron en la colectividad que apoyar el acuerdo constitucional era respaldar un objetivo del Gobierno.

Según el sector más distante de la línea del líder de la colectividad, un pacto constitucional daría mayores certezas a la comunidad internacional, a las inversiones extranjeras, permitiría avanzar en la agenda de Gobierno en temas de seguridad y economía, y agilizaría las relaciones con la oposición.

Amarillos y Demócratas

En el caso de Amarillos, un partido en formación sin estructuras de cuadros, sin alcaldes ni concejales, y pese a tener solo un diputado en el Congreso, lograron influir en los lineamientos y en los tiempos de las tratativas del acuerdo, al punto de que la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), salió a cuestionarlos señalando que eran “un escudo de la derecha”.

Asimismo, el presidente de la agrupación, el escritor Cristián Warnken, logró llegar a las negociaciones con un discurso que apuntaba a la inexistencia de un centro político donde había un polo de derecha y otro de izquierda, y que ese centro podía ser Amarillos.

Pese a esa defensa del centro y la visibilidad adquirida, su organización terminó acercándose más a Chile Vamos y la ex DC, debido a que no logró articular con el Socialismo Democrático. No obstante, adquirió una relevante visibilidad pública.

Por su parte Demócratas, de forma más silenciosa obtuvo réditos importantes, aspirando a defender el centro político con figuras de trayectoria en la ex Concertación.

En cerca de un mes se transformó en partido en formación acreditado por el Servel y sus dos senadores, Mónica Rincón y Matías Walker mantienen liderazgo político en comisiones relevantes del Senado. Otra virtud que exhiben es una especie de línea directa con los ex presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos con quienes se reúnen con periodicidad.

¿Quiénes pierden?

José Antonio Kast y los Republicanos

Así como el PC no firmó el acuerdo constitucional del 14 de noviembre de 2019, pero igual participó del proceso, ahora no lo suscribió el Partido Republicano.

De hecho, el ex abanderado de la colectividad, José Antonio Kast, que estuvo en el balotaje con Gabriel Boric hace menos de un año, no logró capitalizar votos tras el triunfo del Rechazo, ni tuvo la fuerza para frenar el acuerdo constituyente del que era detractor.

Finalmente, su partido, con una presencia importante en el Congreso, un senador y una bancada de 13 diputados, no firmaron el acuerdo. Además, quienes lo acompañaron en la segunda vuelta, Chile Vamos y un sector del PDLG se distanciaron de sus posturas por considerarlas inflexibles.

El PC y la mesa directiva de Teillier

El presidente de la directiva del Partido Comunista, Guillermo Teillier, anunció que un acuerdo donde hubiera 50 representantes del ente redactor era un “traje a la medida de la derecha”.

Sin embargo, finalmente el PC aceptó firmar el pacto. La rúbrica del PC en el acuerdo dejó a la línea política de Teillier, y del alcalde Daniel Jadue, con un saber a derrota en la interna: ambos defendían un órgano totalmente elegido.

Sus posturas contrastan con las de sectores como el de la ex convencional comunista Bárbara Sepúlveda. La abogada del PC ayer expresó que dejar a todos los partidos 100% satisfechos era algo imposible. Ello sugiere que además, Teillier y Jadue se verán obligados a enfrentar un duro debate interno.

En el PC quedaron disconformes con los requisitos para la comisión de expertos. El secretario general Lautaro Carmona afirmó que buscarán integrar a dirigentes del mundo sindical, lo que ha chocado con las posturas del oficialismo. Especialmente, en el Socialismo Democrático.

Ex convencionales y pueblos originarios

La mayoría de los ex redactores de la propuesta constitucional, que fracasó el 4 de septiembre pasado, principalmente en la ex Lista del Pueblo y ex convencionales independientes no quedaron satisfechos.

Ex convencionales, como el ex vicepresidente de la Convención Jaime Bassa, han planteado cuestionamientos al comité de expertos no remunerados: deslizan que operó “una cocina”.

También han surgido reparos desde sectores de los pueblos originarios. Ello, debido a que el nuevo acuerdo constitucional no considera, a diferencia de la instancia anterior que tenía 17 escaños reservados, un número de cupos asegurados. En esta fórmula habrá solo representación proporcional, la que sería dentro de listas.