Elisa Loncon critica nuevo proceso constituyente: “Es un retroceso político al siglo XIX en materia indígena”

28 de Diciembre de 2022

Elisa Loncon, ex presidenta de la Convención Constitucional, cuestionó el nuevo proceso constituyente que lleva adelante el Congreso Nacional, en especial los llamados “bordes”.

En entrevista con radio Universidad de Chile, la académica planteó que “el actual proceso constituyente es un retroceso político al siglo XIX en materia indígena. Ya resolvieron sin nosotros que Chile es una nación única y esa es una mentira histórica y si nosotros quisiéramos resolver el problema de fondo que tenemos con los pueblos indígenas tenemos que enseñar y decir de cara a la ciudadanía que acá hubo naciones antes del Estado de Chile y esas naciones fueron objetos de genocidio, colonialismo y actualmente el Estado mantiene su política colonial”.

“Las decisiones las está tomando un Parlamento con imprecisiones en el lenguaje que por un lado dice que habrá escaños reservados y por el otro que Chile es uno solo, entonces, dónde van a quedar los derechos de los pueblos. El esfuerzo tiene que encaminarse en avanzar en la democracia participativa”, argumentó.

Loncon además aprovechó de cuestionar al Gobierno de Gabriel Boric en esta materia, al señalar que “yo insto al Gobierno porque yo voté por este Gobierno y también lo sentía próximo por su progresismo a comprender la política indígena, pero en este momento no hay una comprensión cabal de las soluciones que necesitamos. No se puede seguir tomando decisiones sin nosotros y que se decida, por un lado, que vamos a tener escaños reservados en el proceso, pero al mismo tiempo se instala que Chile es una única nación”.

Consultada sobre el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida, Elisa Loncon expresó que “hubo errores, ganó el Rechazo y eso lo asumimos. Pero el método que se usó para ganar fue la mentira, la tergiversación del discurso y no hubo nadie que dijera esto no es verdad y ¿a quién le correspondía decir eso? Yo creo que al poder constituido y eso no se hizo“.