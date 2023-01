Desde el PS cuestionan el momento en que el presidente Boric otorgó los indultos

6 de Enero de 2023

La líder del PS asegura que Boric cometió un error y lo reconoció al otro día, al hacer una necesaria aclaración y que en ningún caso estaba queriendo desconocer las facultades del Poder Judicial.

Terminando la primera semana del año, los 13 indultos que concedió el presidente Gabriel Boric siguen siendo materia de análisis en los diferentes espacios del debate político. La oposición se ha alejado de los trabajos con La Moneda para la creación de una agenda transversal de seguridad pública y, de hecho, presentarán una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos.

Los casos más comentados fueron las liberaciones que otorgó el mandatario al ex frentista Jorge Mateluna y a Luis Castillo, oriundo de Copiapó que tiene un extenso prontuario, incluido un intento de fuga desde la cárcel de La Serena.

En momentos donde la seguridad y el combate contra la delincuencia son prioridad para la ciudadanía, estos indultos tampoco fueron vistos con buenos ojos en el Partido Socialista (PS). Si en Apruebo Dignidad esperan más libertades para los “presos de la revuelta”, en la colectividad que lidera Paulina Vodanovic no pasa lo mismo.

“Yo creo que más que molestia, porque aquí no son temas de temperamento ni de molestarse, sí hay una evaluación política. Creo que en medio de la discusión que se daba por la mesa de seguridad y con la importancia que tiene el tema en nuestro país y ad portas de llegar a algún acuerdo, el momento no fue el más ventajoso”, dijo la presidenta del PS y abogada, quien asegura no estar de acuerdo en los indultos salvo en casos humanitarios.

“Yo creo que Boric sí cometió un error y lo reconoció al otro día, al hacer una necesaria aclaración respecto de lo que significaba esto y que en ningún caso estaba queriendo desconocer las facultades del Poder Judicial. Creo que se arman falsas polémicas, se está creando un clima que me preocupa en general. Esto de aparecer enfrentando a los poderes del Estado creo que no es bueno, no puede haber una pugna. La separación de poderes es necesaria en una democracia, es indispensable, hay un control que se ejerce entre los poderes”, agregó Vodanovic en radio Universo.

“Le damos pie a la derecha para que se levante de la mesa, cosa que yo creo que estaban un poco a la espera de que ocurriera y finalmente ocurre. Aquí se le echa la culpa al Gobierno, pero la verdad que cuando uno tiene una mesa de conversación y se para y se va, la culpa es del que se va”, cerró.