La tercera fue la vencida: Senado aprueba designación de Ángel Valencia como fiscal nacional

9 de Enero de 2023

El abogado logró ser elegido por el Senado a pesar de los cuestionamientos de sectores del oficialismo.

Ángel Valencia, el abogado elegido por el Gobierno como su tercer candidato a fiscal nacional, logró durante este lunes llegar al cargo, luego que el Senado le diera la luz verde a su postulación.

Esto, tras alcanzar 40 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones.

El jurista fue el tercer candidato seleccionado por el presidente Gabriel Boric desde la quina elaborada por la Corte Suprema, tras los fracasos en las postulaciones de José Morales y Marta Herrera, cuyos nombres fueron rechazados por la Cámara Alta.

De esta forma se transformará en el reemplazante de Jorge Abbott, quien dejó el cargo el 30 de septiembre pasado. Desde entonces, la Fiscalía Nacional ha estado liderada de manera interina por el fiscal de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez.

La elección estuvo marcada por la compleja situación vivida por la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien dejó el cargo antes de la elección del nuevo titular del Ministerio Público. La ex secretaria de Estado era cuestionada, entre otras cosas, por los fallidos intentos para lograr un consenso entre los senadores en este tema.

La votación fue dividida debido a que algunos representantes del oficialismo, como la senadora Loreto Carvajal (PPD), anunciaron que votarían en contra del postulante presentado por La Moneda.

Los cuestionamientos previos a Valencia

El nombre de Ángel Valencia aparecía como uno de los más transversales para ser elegido por el Senado. También fue uno de los más votados por parte de los ministros de la Corte Suprema.

Desde el oficialismo, en cambio, surgieron voces contrarias a la nominación del abogado. Incluso se especuló con un supuesto “veto” declarado por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, por su labor como defensor del juez Luis Barría, quien fue denunciado por acoso sexual.

También se criticó su trabajo como abogado defensor de Rafael Garay, condenado en el marco de la estafa de Think & Co. Asumió también la defensa del ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos.

En 2006 defendió a la actual ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), en medio del caso Publicam, donde se investigaba el desvíos de dineros de la política. Además defendió al ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, tras una querella interpuesta en su contra por una víctima de trauma ocular en el contexto del estallido social de 2019.

El nombre de Ángel Valencia generó ruido además por sus vínculos con algunas figuras políticas. Es compadre del presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), y trabaja en la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián (USS), actualmente encabezada por el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick.