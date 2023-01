Senadora Sepúlveda descarta que hijo de Moreira se casara durante elección de Fiscal Nacional: “Es mentira”

10 de Enero de 2023

“Él quería abrir la votación antes, para ver si se reunían o no los votos para el fiscal. Ansioso, ansioso”, sentenció.

Uno de los hechos que marcaron la elección del Fiscal Nacional en el Senado, donde fue ratificado Ángel Valencia, fue la petición de Iván Moreira (UDI) de adelantar la votación y así dejar la Sala antes de tiempo.

Y es que el parlamentario gremialista había pedido la unanimidad para adelantar la votación, luego de la presentación del presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker (Demócratas).

Sin embargo, la intervención de su par FRVS Alejandra Sepúlveda evitó esto, lo que causó el enojo de Iván Moreira, quien alegó que debía asistir al matrimonio de su hijo.

“Cuando me pidas algún favor, te voy a decir que no. Alejandra, cuando me pidas un favor, te voy a decir que no (…) Se casa mi hijo, qué querís que haga (sic)“, le espetó el senador UDI.

Al respecto, la senadora comentó este hecho en radio Biobío, donde explicó que “cuando el senador Moreira dice ‘¿puedo abrir la discusión?’ Yo digo no y después me sale con que tiene el matrimonio de su hijo”.

“Yo me acerqué a él para preguntarle si era verdad y me dice que ‘no era verdad’, era una broma y lo conversamos hoy día en la mañana”, agregó.

La parlamentaria del FRVS recalcó que lo señalado por Moreira no era verdad y que incluso “los hijos lo retaron”.

