Ministra Tohá asegura que “no existe el mecanismo” para retrotraer los indultos

11 de Enero de 2023

La ministra del Interior afirmó que los beneficios entregados a 13 condenados fueron revisados por equipos jurídicos y "parecen estar hechos correctamente".

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró este miércoles que “no existe el mecanismo” para retrotraer alguno de los 13 indultos entregados por el presidente Gabriel Boric, los que desataron una crisis política al interior del Gobierno, que terminó con las renuncias de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el jefe de gabinete del mandatario, Matías Meza-Lopehandía.

Desde la oposición exigieron al Ejecutivo anular algunos de los beneficios otorgados a los condenados, especialmente por el caso de Luis Castillo, quien posee un nutrido prontuario por delitos comunes previos al estallido social. A esto se sumó lo ocurrido con el ex frentista Jorge Mateluna, quien ya había sido indultado en 2004.

La posibilidad de anular los indultos también dividió a los expertos, ya que algunos creen que el derecho otorgado a los reos liberados no se puede retrotraer. Otros, en cambio, sostienen que el Ejecutivo sí puede tomar acciones tras el reconocimiento de “desprolijidades” en la entrega de los beneficios.

El ex ministro de Justicia, Isidro Solís, afirmó al canal 24 Horas que el decreto que otorgó el beneficio a Mateluna “no fue fundado y por lo tanto ha faltado a los requisitos de la Ley 18.050. Desde mi punto de vista, ese decreto, como tiene un defecto legal, puede ser invalidado por el presidente, por la Contraloría, por el Tribunal Constitucional”.

Tohá desconoce razones para invalidar los indultos

En una entrevista a Tele13 Radio, la ministra Carolina Tohá analizó las exigencias opositoras para invalidar los indultos, asegurando que no existe ninguna fórmula para concretar este acto.

“No existe ese mecanismo. No es que el Ejecutivo quiera o no quiera o le parezca o no le parezca, no hay una modalidad por la cual se retrotraigan los indultos“, expresó.

La autoridad agregó que “hasta ahora los equipos jurídicos que examinaron esto, que son fundamentalmente los equipos del Ministerio de Justicia, revisaron todos los procedimientos y parecen estar hechos correctamente”.

Tohá insistió con que en el ordenamiento jurídico no hay herramientas para retrotraer los beneficios, manifestando además que “no he sabido de ninguna razón que ameritara dar por inválidos esos indultos“.

“Lo que el presidente hizo es un tipo de indulto que se llama conmutativo, que no anula la pena, sino que la conmuta. La pena sigue vigente, pero la persona en lugar de seguir presa, lo que hace es que queda sometida a otro tipo de medidas que son el arraigo nacional y la firma mensual”, explicó.