Orden en la casa: RN llama a sus diputados a votar a favor de la acusación contra Jackson

19 de Enero de 2023

La comisión política del partido pidió respaldar la acusación contra el ministro de Desarrollo Social, pese a las dudas manifestadas por algunos integrantes de su bancada.

A horas de que se vote la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, la comisión política de Renovación Nacional (RN) llamó a sus diputados a votar a favor del libelo.

Desde la colectividad presidida por el senador Francisco Chahuán manifestaron que “luego de haber estudiado los antecedentes correspondientes, como Comisión Política de Renovación Nacional, hemos llegado a la convicción tanto jurídica, como política, de que se debe aprobar la Acusación Constitucional contra el actual Ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, por los motivos que ahí se expresan y que, por lo demás son de público conocimiento”.

“En los 2 ministerios que ha encabezado el señor Jackson, no sólo ha demostrado que no tiene las competencias necesarias para dichos cargos, sino que, además, ha infringido gravemente la ley, en diversas oportunidades, al punto de haberse declarado por parte de la Contralor a General de la República, que el señor Jackson, efectuó intervencionismo electoral para el plebiscito del 4 de septiembre”, complementó.

“Por lo anterior y creyendo firmemente en el Estado de Derecho, es que sugerimos a los honorables Diputados del partido que voten a favor de la Acusación Constitucional en contra del Ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson“, cerró la declaración.

Las dudas de los diputados RN

La bancada de diputados de RN había manifestado algunas dudas sobre la acusación presentada por el Partido Republicano, cuestionando los fundamentos jurídicos del libelo.

“Yo no estoy convencido para votar a favor aún de la acusación constitucional contra el ministro Jackson. Yo creo que los argumentos, no solamente políticos sino jurídicos son fundamentales para determinar la responsabilidad de un ministro y sacarlo de su cargo (…) yo no estoy convencido y aún estoy lejanamente en condiciones de ser convencido de acuerdo a los antecedentes que he podido estudiar”, expresó el diputado Andrés Longton, jefe de la bancada RN.

Longton argumentó a T13 que “nosotros criticamos mucho la manera irresponsable en que el ahora oficialismo presentó y llevó a cabo acusaciones constitucionales, incluso dos contra el Presidente Piñera, que nos llevó a un clima de polarización, de radicalización, de odio y de violencia (…) Por eso hay que analizar con mucho detenimiento y responsabilidad el aprobar o no una acusación constitucional”.

Por su parte, el diputado Andrés Celis apuntó que si entregara el “premio limón” al ministro Jackson, todos los parlamentarios de RN lo apoyarían, pero dejó en claro que no buscan “venganza política”.

Las dudas de RN se suman a la postura de algunos representantes de la UDI como Cristhian Moreira y Joaquín Lavín León, quienes tampoco pondrían sus votos para destituir al ministro.