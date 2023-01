Jackson critica “imputaciones arbitrarias” de acusación constitucional y niega presiones a ex seremi

13 de Enero de 2023

El ministro de Desarrollo Social envió un documento con su defensa, en donde señaló que el libelo no cumple con las condiciones para ser declarado admisible.

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, envió un documento con su defensa para la acusación constitucional presentada en su contra, la que fue presentada por el Partido Republicano.

De acuerdo a la oposición, el ex diputado de RD incurrió en “abuso de autoridad y de poder, reflejado en un ministro de Estado que, por su cercanía con el Presidente de la República y su aparente inamovilidad, traspasó los límites de su propia autoridad, vulnerando la Constitución Política de la República”.

En un escrito ingresado este viernes al Congreso, y que fue publicado por T13, el secretario de Estado expresó que “la acusación constitucional solo puede tener lugar por hechos personales, es decir, que hayan sido cometidos personalmente por la autoridad”.

“No obstante, como se analiza en el quinto argumento de la cuestión previa, la acusación presentada indica acciones, hechos o corresponde a conflictos en periodos en que no me encontraba ejerciendo el cargo, que no se enmarcan dentro de mis atribuciones o que corresponden a conflictos de larga data que no se lograrán resolver en un acotado período”, comentó.

De acuerdo a Jackson, la acusación “no cumple con ninguno de los requisitos que harían posible su procedencia, por lo que debe ser declarada inadmisible”.

Además sostiene que “la acusación presentada confunde hechos con juicios de valor e imputaciones, estableciendo de antemano un contexto de suposiciones, valoraciones e imputaciones arbitrarias. Aquello pretende generar un ambiente de crisis sostenido en apreciaciones personales, políticas, consideraciones de hecho o mérito, totalmente alejadas de la naturaleza y fines de la acusación constitucional en el ordenamiento jurídico”.

“De tal modo, se da cuenta del incumplimiento de la y los acusadores al deber de fundamentación al incluir apreciaciones personales, imputar hechos sin desarrollarlos, incurrir en contradicciones y en faltas a la lógica, además de utilizar un lenguaje inapropiado, lo que impide el derecho a defensa y vulnera los principios de presunción de inocencia y de un debido proceso”, manifestó.

Jackson descarta presiones contra Patricia Hidalgo

En su defensa, el ministro Giorgio Jackson respondió a las acusaciones de la ex seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, quien aseguró que recibió “presiones” de parte del Ejecutivo para votar proyectos de alto impacto ambiental en Santiago.

De acuerdo al ex dirigente estudiantil, “no existieron presiones indebidas hacia la Sra. Patricia Hidalgo. Las acciones de coordinación realizadas por la subsecretaria (Francisca) Perales fueron expresión del deber de probidad administrativa, pues este también exige el despliegue de una gestión eficiente y eficaz en la ejecución de la función pública”.

“Precisamente, la coordinación desplegada tenía por objeto asegurar el cumplimiento de las obligaciones que le eran aplicables a la ex seremi en la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, pero que, sin embargo, ella se excusaba de cumplir”, manifestó.