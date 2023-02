Nuevo impasse en Socialismo Democrático por frustrada cita entre líderes de los partidos

10 de Febrero de 2023

En el PR y el PPD dicen que la cita "fracasó hasta nuevo aviso". Pero en el Partido Liberal afirman que el encuentro "sí resultó", y que finalmente será esta noche por vía telemática.

Un nuevo y tenso episodio se suscitó hoy al interior del Socialismo Democrático a partir de un encuentro fraterno organizado por el presidente del Partido Liberal (PL), Patricio Morales, con sus pares del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic; del PPD, Natalia Piergentili, y del Partido Radical (PR), Leonardo Cubillos, luego de sucesivas polémicas entre los dirigentes de las colectividades.

Según explican en los partidos del dividido Socialismo Democrático, el líder del PL, Patricio Morales, se comunicó ayer con los jefes de partido del bloque oficialista para extenderles una gentil invitación.

Se trataba de un desayuno a las 9 de la mañana de este viernes, en un lugar neutral, para intentar recomponer las relaciones partidarias luego del quiebre del PS y los liberales con el PR y el PPD tras definir competir en una lista con el PC y el Frente Amplio en las elecciones de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo.

Sin embargo, el desayuno no resultó. Si bien la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se había mostrado disponible para la cita, una situación con un familiar delicado de salud, le impidió asistir. Vodanovic precisó a EL DINAMO que efectivamente se había planeado una reunión, pero que esta no era un encuentro de desagravio, si no que una reunión para seguir trabajando. Aunque prefirió no profundizar en la cita.

A pesar de la cordialidad de la invitación, en el PR y el PPD había reticencias a ir al encuentro debido a que consideran que el clima de tensión se mantiene.

El vicepresidente del PPD, Marco Antonio Núñez, y candidato al Consejo Constitucional, deslizó una dura crítica a la lista de los socialistas y de Apruebo Dignidad en una entrevista en El Mercurio de Valparaíso afirmando que su lista “se va a diferenciar de la lista de Jaime Bassa”, en alusión al ex vicepresidente de la fracasada Convención, que fue elegido en un cupo del Frente Amplio.

En el PR explican a EL DINAMO que “no están los ánimos para desayunar ya que hay heridas todavía abiertas”. Por eso desde la dirección de los radicales se planteó la idea de un encuentro privado y por zoom. El PPD también quería un encuentro privado.

En las colectividades sostienen que la idea del organizador, el PL, era hacer un desayuno con medios de prensa para dar una señal de amistad cívica.

PL afirma que reunión será esta noche; PPD y PR que “no habrá”

Al ser consultado por EL DÍNAMO sobre por qué no resultó el encuentro programado, el líder del Partido Liberal señaló que “sí resultó”.

“Lo suspendimos a última hora en la mañana, pero será por Zoom esta noche con los presidentes del PS, PPD y el PR”, sostuvo Patricio Morales.

Morales explicó que la suspensión se debió a un problema personal de Vodanovic, luego de que todos los invitados habían confirmado asistir, aunque esperarán la confirmación de la presidenta del PS.

Sin embargo, el timonel de los radicales, Leonardo Cubillos, descartó que hubiera programado un encuentro. “No, no hay reunión esta noche”, señaló el jefe del PR.

En la mesa del PPD, dicen no tener dudas: “La presidenta Natalia Piergentili no tiene agendado ningún encuentro por Zoom y no es efectivo que vaya a haber un encuentro esta noche con presidentes de partido”, sostuvo un miembro de la directiva.

“Si eso se hiciera, no creo que sea antes de marzo”, señala otro dirigente de la colectividad.

No hay ánimo para un desayuno con lista rival

En el PPD señalan que no hay mucho ánimo para un desayuno como el que propuso Morales, y que todavía hay molestia con el Partido Liberal por haberse cambiado de lista electoral para las elecciones de consejeros constitucionales.

“No tiene sentido que el Partido Liberal se haya cambiado de lista y lleve cinco candidatos. Lo que buscan es fortalecer su presencia en el Gobierno. Así que esa reunión no creo que se haga”, agrega un destacado cuadro del PPD.

En el PPD y en el Partido Radical tampoco olvidan la frase dicha por el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, el martes pasado, cuando afirmó: “La democracia se ha convertido en una pelea de audiencias. Yo soy del Frente Amplio, les voy a hablar a los jóvenes. Yo como PPD le quiero hablar… No sé, a un centro espurio”.

En el PR y el PPD molestó que los liberales no condenaran las expresiones del parlamentario, y consideraron que el rechazo de Vodanovic a las palabras de Ibáñez era algo tibio. “Desde el PS (la unidad) es nuestra posición , progresismo unido para la Constitución. Natalia Piergentili, cuentas con nuestro apoyo “ publicó en Twitter la líder socialista en relación a las expresiones del diputado Ibáñez.