Consejeros constitucionales: las sorpresas y roces que dejó la inscripción de listas en el oficialismo y la oposición

7 de Febrero de 2023

Los conglomerados apostaron por figuras históricas de sus partidos y rostros emblemáticos para ser parte de la nueva redacción constitucional.

Roces hasta último minuto en el Socialismo Democrático, la caída y subida de figuras emblemáticas del PS, PPD y del Frente Amplio, la negativa de ex ministros de derecha e izquierda a postular marcaron las 24 horas previas a la inscripción de candidatos al Consejo Constitucional antes el Servel.

Finalmente, en la lista Todo por Chile, el PPD inscribió ante el Servel a 26 candidatos, la DC a 24 y el PR a 20. En el pacto Unidad Para Chile, el PS matriculó 18 postulantes, el PC 15, el PL 5, el FREVS 6 y los partidos del Frente Amplio 28. En tanto, la lista Chile Seguro, de Chile Vamos inscribió a 10 aspirantes de Evópoli, 32 de RN y 30 de la UDI.

Las bajadas de Viera-Gallo y Maite Orsini

Hasta la madrugada del lunes, en la nómina que el PS, el PL, el PC y el Frente Amplio inscribirían en la Región Metropolitana ante el Servel figuraban dos rostros considerados de alta electividad: el ex ministro y ex senador José Antonio Viera-Gallo (PS) y la diputada en ejercicio Maite Orsini (RD).

“Le entregué mi disposición favorable a mi partido para competir una vez más por Atacama para el Consejo Constitucional”, señaló a EL DÍNAMO el tres veces ex presidente del PS, Ricardo Núñez, quien además señaló la mañana del lunes que entre dirigentes históricos del socialismo competirían también Marcelo Schilling y Viera-Gallo.

Sin embargo, pocas horas antes, el abogado había comunicado su decisión a la mesa del PS de bajar su candidatura, incómodo por la división entre el PS y el PPD. A ello se sumaba que la ex presidenta Michelle Bachelet no será candidata.

Entre los diputados oficialistas, trataban de comunicarse en vano con Maite Orsini para preguntarle si era efectivo el rumor acerca de que renunciaría a la Cámara para ser candidata al Consejo Constitucional. Según explican en RD, la mesa directiva la quería de candidata, pero finalmente ella no aceptó dejar su cargo.

La caída del “abuelo” Maltés

Del mismo modo, en RD había molestia con el PPD por llevar en su lista a “el abuelo” Pablo Maltés, el esposo de Pamela Jiles, por Valparaíso. Aunque en RD desmienten llamados al PPD, en este último partido sostienen que sí comunicaron su preocupación por llevar a un candidato independiente que ha sido un duro crítico del presidente Gabriel Boric. Finalmente, Maltés habría decidido no postular en el cupo PPD.

Maltés era considerado una carta con fuerza electoral en la Región de Valparaíso donde habría ido en lista con el vicepresidente del PPD, Marco Antonio Núñez. Para algunos, su acercamiento con el partido se relaciona con el enfrentamiento que protagonizó la colectividad, a partir de las dos listas oficialistas.

Sin embargo, en la DC también había cierta incomodidad con el nombre de Maltés, por lo que consideraban haber defendido posiciones alejadas del gobierno y también del centro político.

Los que se negaron a ser candidatos en el radicalismo

Según explican en el Partido Radical, en las últimas 48 horas, el ex intendente de Santiago y ex presidente de la tienda, Ernesto Velasco, desistió de competir por un escaño la semana pasada. Antes de él habrían rehusado postularse el ex ministro José Antonio Gómez, y otros conocidos dirigentes radicales.

Asimismo, en el PPD advierten que el ex senador y ex ministro de Allende, Lagos y Bachelet, Sergio Bitar, comenzó a dudar en ser candidato horas antes de la inscripción. Luego de conversaciones con la mesa directiva finalmente perseveró.

El regreso de Guillermo Ceroni y Sadi Melo a la política

El ex diputado del PPD Guillermo Ceroni, ex Mapu y fundador del PPD, fue inscrito en el pacto electoral Todo por Chile por Rancagua.

Otra figura que regresa es el ex alcalde de El Bosque y ex vicepresidente del PS, Sadi Melo, considerado uno de los ex jefes comunales más cercanos a Michelle Bachelet. Melo llenó el cupo de Viera-Gallo en el PS y postulará por la Región Metropolitana

Sus nombres se suman a varios dirigentes históricos de la Concertación que regresan a la arena política, entre los que figuran el ex ministro Yerko Ljubetic (CS), los ex senadores Carmen Frei y Andrés Zaldívar y el ex ministro de la Segpres, Jorge Insunza, entre otros.

Chile Vamos recurre a ex ministros y ex parlamentarios

En Chile Vamos reconocen que la búsqueda de nombres para competir fue difícil. Según explican en la oposición, entre quienes desistieron de postular en los últimos días se encuentran varios secretarios de Estado de Sebastián Piñera, entre ellos, el ex ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg (RN) por la Región Metropolitana; la ex ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, (Evópoli) por El Maule y el ex presidente de RN, Carlos Larraín, por Magallanes.

Finalmente, el bloque opositor logró sumar a Chile Seguro a una docena de ex ministros, ex parlamentarios y otras ex autoridades.

Entre sus cartas más llamativas figuran el ex senador Edmundo Eluchans (UDI), el ex diputado Carlos Recondo, el ex presidente de la Corporación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, el ex director de la ANI, Gonzalo Yuseff (Ind-Evópoli), y a lo menos 7 seremis de Piñera.

También destacan los ex ministros Gloria Hutt (Evópoli), Jaime Ravinet (Ind-Evópoli), y Rodrigo Delgado (UDI) por la Región Metropolitana, Bruno Baranda (RN) y Juan Luis Ossa (Ind-RN) por Los Lagos.