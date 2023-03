¿Por qué La Moneda ve a Bolivia como un obstáculo para sus planes en la frontera?

3 de Marzo de 2023

El despliegue militar no basta para la administración del presidente Gabriel Boric. Se intensifican los llamados a La Paz.

Compartir

La presencia del Ejército en la frontera norte de Chile ha sido uno de los últimos movimientos del Ministerio del Interior en materia de control de migración. Modernización de los equipos de detección, mayor número de personal y decisión para reconducir a extranjeros que ingresan de forma ilegal al país son algunas de las medidas que busca imponer el Gobierno en las regiones de la Macrozona Norte.

A primera hora, el subsecretario del Interior había detallado las primeras cifras de los trabajos que ha cumplido este despliegue de militares.

“Hay controles fijos, móviles y hay patrullajes, por lo tanto, es un despliegue de un conjunto de capacidades de las Fuerzas Armadas. En el caso de Arica, a la fecha, ya hay acumulado un total de 1.497 controles de identidad y cuatro registros. En Tarapacá, ya se lleva acumulado 3.023 controles de identidad y 407 registros”, informó Manuel Monsalve.

Otro de los propósitos de La Moneda es reconducir a personas que llegan sin documentación a Chile. Sin embargo, esta acción no ha podido ser desarrollada con el éxito que espera el Ejecutivo al tener una piedra de tope: Bolivia. El país vecino sólo recibe de vuelta ciudadanos de esa nacionalidad y no de otras que cruzan estas fronteras provenientes, en su mayoría, de Venezuela.

El “obstáculo” es Bolivia

“En el caso de Bolivia, sólo lo podemos hacer -reconducir- respecto de los ciudadanos bolivianos. Porque ellos no reciben de vuelta a personas de otros países. Entonces cuál es el obstáculo ahí, llegar a un acuerdo con Bolivia para que ellos reciban a personas de otros países, no solo a personas de Bolivia. Estamos trabajando ahí arduamente… Es raro que llegue alguien que no conoce a nadie. Si no tienen a nadie, se le va a dar alguna orientación. Queremos lograr que las personas entren de manera regular al país”, explicó la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La secretaria de Estado, además, confirmó la llegada de más tecnología a la zona. “Ahora estamos comprando un escáner bien importante, de gran calidad que se va a poner en la frontera de Colchane. Estamos instalando unos centros de observación con cámaras térmicas. Hay muchas medidas que tomar, pero el despliegue en particular nos permite tener muchos más ojos capacitados vigilando lo que pasa en la frontera. Eso logra un efecto disuasivo”, dijo en radio Biobío.