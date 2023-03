Con Bachelet y sin el ministro de Educación: la conmemoración del 8M en La Moneda

8 de Marzo de 2023

El presidente Gabriel Boric encabezó su primer acto por el Día Internacional de la Mujer, marcado por los anuncios y el impasse de Marco Antonio Ávila con la diputada ecologista Viviana Delgado.

El presidente Gabriel Boric encabezó durante este miércoles el acto oficial por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, marcado por la presencia de la ex mandataria Michelle Bachelet y la ausencia del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

La jornada comenzó en el Palacio de La Moneda con un punto de prensa liderado por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien en compañía de otras secretarias de Estado reflexionó sobre el significado del 8M y en las tareas pendientes para alcanzar la igualdad plena entre mujeres y hombres.

Posteriormente se realizó la actividad oficial, en donde el mandatario dio cuenta de un paquete de medidas en beneficio de las mujeres, entre ellas la incorporación 27 anticonceptivos a la Ley Cenabast para su venta a bajo costo y una iniciativa para expandir el derecho de sala cuna para padres y madres trabajadoras.

El acto -el primero del gobierno del presidente Boric- contó con la presencia de la ex mandataria Michelle Bachelet, quien acompañó al actual jefe de Estado.

La ausencia del ministro Ávila

La ceremonia de conmemoración del 8M tuvo como gran ausente al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien durante el martes protagonizó un impasse con la diputada ecologista Viviana Delgado en medio de una sesión de la comisión de Educación de la Cámara Baja.

De acuerdo a los parlamentarios de oposición, la discusión entre el secretario de Estado y la legisladora -que se originó por el cierre de un colegio por un episodio de contaminación en Maipú- escaló a tal nivel que la diputada debió ser trasladada hasta la enfermería del Congreso por una descompensación.

En un comunicado, Delgado expresó que “el ministro saliéndose de su rol, me falta el respeto subiendo el tono de la conversación diciéndome que estaba cansado que lo vapulearan, perdiendo el control, indicándome de que, sí estaban preocupados de la situación, cuestión que, en los hechos, no ha sido así, excusándose además que eran más de tres mil colegios y él no podía estar en todos, siguiendo la discusión en un tono no adecuado”.

“Creo que debemos respetarnos como autoridad, además, en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, no podemos permitir que se nos pase a llevar, con o sin cargo, las mujeres merecemos que se nos trate correctamente”, manifestó la autoridad.

Momentos después de la discusión, el ministro Ávila entregó un punto de prensa y se disculpó con la diputada.