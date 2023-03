La fuerte influencia de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en La Moneda y el Congreso

8 de Marzo de 2023

La secretaria de Estado mantiene un rol crucial en el Gobierno y es de la total confianza de Boric, a quien conoce hace más de 10 años y por quien ha intercedido en momentos clave.

Compartir

“Gabriel me dijo…”. Esa frase en medio del comité político ampliado de La Moneda, inconsciente o no, dejó caer la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, según recuerdan algunos de los asistentes al inicio del Gobierno del presidente Gabriel Boric.

La anécdota es usada en el oficialismo para ilustrar el poder y la influencia de “Toti”, como la llaman sus cercanos, sobre el mandatario. Antonia Cósmica Orellana Guarello es la integrante más joven del gabinete, militante de Convergencia Social (CS) y una de las protagonistas de la conmemoración del Día de la Mujer (8M).

“Tiene más poder de lo que se pueda llegar a creer por su cercanía con el presidente. En eso nadie le gana y todos le temen (…) sabe mucho de muchos (…) Antonia Orellana fue quien acalló las acusaciones de acoso del presidente”, señala una fuente cercana a su despacho.

Orellana mantiene un influyente rol en el Gobierno porque, aseguran, es de la total confianza de Boric, a quien conoce hace más de 10 años, y por quien ha intercedido en momentos relevantes o recomendado medidas clave al mandatario.

Defensora y consejera

En noviembre de 2019, la ministra Antonia Orellana habría sido una de las férreas defensoras del entonces diputado Gabriel Boric, cuando el partido quiso expulsarlo por haber firmado el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.

Otra intervención vino en la segunda vuelta presidencial, ante la denuncia de acoso que enfrentó el entonces candidato a presidente, por hechos ocurridos en 2012 y 2016, por las que debió disculparse ante la víctima.

En el gabinete se le atribuye además haber sido la principal detractora a la llegada del sacerdote Felipe Berríos al programa de campamentos del Ministerio de Vivienda tras una denuncia de abuso sexual en su contra.

El presbítero se integraría a un consejo convocado por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, para abordar la problemática de los campamentos, a raíz de su experiencia viviendo en La Chimba, Antofagasta. Pero la ex ministra habría presentado su divergencia.

También sostienen en el oficialismo que Orellana le hizo ver a Boric la inconveniencia de la presencia del ex arzobispo Ricardo Ezzati en una ceremonia en la Catedral de Santiago en marzo del año pasado. Y más recientemente, según lo expresó la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, su par de Mujer y Equidad de Género cuestionó al fiscal nacional, Ángel Valencia, cuando era candidato al puesto, por asumir la defensa de imputados por delitos sexuales.

En la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados se tramitan nueve proyectos de ley presentados por el Gobierno, que avanzan con cierta lentitud. No obstante, este 8M Orellana anunciaría nuevas iniciativas vinculadas al empleo de la mujer y los femicidios.

“Quisiéramos un rol más protagónico”

“La ministra Orellana ha estado presente en el Congreso, hemos visto varios proyectos en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Es muy destacable en su gestión el Registro de Deudores de Pensiones Alimenticias, pero obviamente uno quisiera poder avanzar más en temas de equidad, porque seguimos teniendo una gran deuda con las mujeres en todos los ámbitos”, señala a EL DÍNAMO la diputada Erika Olivera (Ind.), integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara.

“Tenemos por delante la Ley Karin o Ley de Acoso Laboral que, según la Dirección del Trabajo, afecta fundamentalmente a las mujeres y, claro, quisiéramos un rol más protagónico de la cartera. Destacar que hemos recibido un gran apoyo del Ministerio del Trabajo”, agrega.

Orellana, al contrario de lo que ha sucedido históricamente con las ministras de la Mujer, no tiene una buena evaluación en las encuestas. Algunos señalan que es porque en los últimos meses la agenda de género tampoco aparece entre las prioridades de la ciudadanía. Otros, porque su rol ha sido más político que relacionado con las materias sectoriales de su cartera.

“El actual Ministerio de la Mujer ha tenido un rol mucho más político que los anteriores y eso es bastante nuevo para esta cartera, lo que también tiene sus costos en la imagen proyectada al exterior del organismo”, agregó Olivera.

“Prioridades están basadas en la ideología”

La diputada Karin Medina (PDG), también de la Comisión de Mujeres, considera que las materias que Antonia Orellana ha puesto en el Congreso tienen un componente ideológico alejado de las demandas de la gente.

“Dentro de este año he podido ver de cerca el trabajo de la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Si bien no hemos coincidido en todas las materias muchas de sus prioridades están basadas en ideología y eso ha generado llevar proyectos a la tabla que no son prioridad para nuestras mujeres. No obstante, hemos podido conversar, discutir y mejorar iniciativas”, señaló la diputada Medina a EL DÍNAMO.

“Ella tiene mucha cercanía con los movimientos de mujeres y eso es bueno. Nuestras diferencias están. Yo soy partidaria de un trato igualitario más que de ideologías política o ideologías históricas”, cerró la parlamentaria en referencia a la titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

En el Frente Amplio aseguran que su desempeño ha sido destacado en las materias de su cartera. “La ministra ha tenido un gran desempeño sobre todo logrando impregnar de justicia de género todos los ministerios y todas las áreas de trabajo, la transversalización de la perspectiva de género. En ese sentido, uno de los proyectos relevantes que sacó adelante fue el de cobro de pensión alimenticia, con el registro de deudores y lograr que sea el Estado quien se hace cargo de perseguir a los deudores y no las mujeres”, afirmó a EL DÍNAMO la diputada Maite Orsini, miembro de la Comisión de Mujeres de la Cámara.