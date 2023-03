El liceo cerrado de Maipú que originó la discusión entre el ministro Ávila y la diputada Delgado

8 de Marzo de 2023

La legisladora del PEV acusó al titular de Educación de reaccionar de mala manera al abordar la situación del Liceo Reino de Dinamarca.

Un liceo cerrado por la contaminación generada por movimientos de áridos fue el que generó la tensa discusión entre el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la diputada Viviana Delgado (PEV), que tiene a los ecologistas y a la oposición pidiendo la salida del secretario de Estado.

El enfrentamiento entre Ávila y la legisladora del distrito 8 terminó con esta última en enfermería, y con el ministro ofreciendo disculpas públicas.

“El ministro saliéndose de su rol, me falta el respeto subiendo el tono de la conversación diciéndome que estaba cansado que lo vapulearan, perdiendo el control, indicándome de que si estaban preocupados de la situación, cuestión que en los hechos, no ha sido así, excusándose además que eran más de 3 mil colegios y él no podía estar en todos, siguiendo la discusión en un tono no adecuado”, señaló Delgado en un comunicado.

El incidente ocurrió en medio de una sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y surgió a partir de la situación que afecta al Liceo Reino de Dinamarca de Maipú, que permanece cerrado debido a un episodio de contaminación.

El cierre del colegio

El establecimiento educacional, que se encuentra en el sector Rinconada de Maipú, mantiene sus clases suspendidas hasta nuevo aviso debido a un complejo episodio de contaminación, el que afectó a la comunidad escolar y a los habitantes del lugar.

Docentes y autoridades del establecimiento afirmaron que las labores de remoción de áridos generaron la liberación de una gran cantidad de material particulado. Los afectados apuntaron contra la empresa Minera Imperial, que estaría detrás de las faenas en la ribera del río Mapocho.

“Hay mucha preocupación por la comunidad en general, los funcionarios, apoderados, estudiantes. Hay un sentimiento ambivalente por decirlo de alguna forma, porque por un lado no tenemos claro si lo que estamos respirando es o no dañino, si es que hay consecuencias a corto o a largo plazo, pero al mismo tiempo estamos muy conscientes de la necesidad de retornar al colegio y no solo por un tema de contenidos”, expresó el director del establecimiento, Juan Carlos Ureta, al medio La Voz de Maipú.

Durante la semana pasada los encargados del Liceo Reino de Dinamarca presentaron un recurso de protección contra la empresa encargada de las obras.

El Colegio de Profesores se sumó a los alegados por el episodio de contaminación, señalando que el sector rural de Rinconada de Maipú se transformó en una “zona de sacrificio” que ha afectado directamente a la comunidad escolar.