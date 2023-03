Marcel evita mea culpa por caída de reforma tributaria: “El Gobierno no apretó el botón de rechazo”

9 de Marzo de 2023

El ministro de Hacienda respondió a quienes acusaron al Ejecutivo de no asegurar los votos para el avance del proyecto.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, evitó la autocrítica o mea culpa del Gobierno tras la caída de la reforma tributaria, proyecto emblemático cuya idea de legislar fue rechazada en la Cámara de Diputados.

En un punto de prensa desde el Palacio de La Moneda, el secretario de Estado volvió a comentar los perjuicios causados por el rechazo de la iniciativa, apuntando a los problemas de financiamiento que tendrían medidas claves como la Pensión Garantizada Universal (PGU). También detalló que habrá un alza tributaria para las pymes y que los instrumentos para combatir la elusión quedarán desactualizados.

Tras esto, la autoridad fue consultado por la responsabilidades del Gobierno en el fracaso legislativo, señalando que durante los ocho meses de tramitación de la iniciativa “se acogieron 90 indicaciones”, reiterando que su cartera siempre estuvo dispuesta al diálogo.

“La responsabilidad por lo de ayer no es del Gobierno, porque el Gobierno no apretó el botón de rechazo“, enfatizó.

Marcel habló también sobre la situación de la diputada ecologista Viviana Delgado y de las independientes Pamela Jiles y Mónica Arce, cuyas ausencias en la sala fueron claves para que la idea de legislar se cayera.

“Lo que la ciudadanía espera es que cuando un parlamentario se enfrenta a una decisión va a estar respondiendo. No va a estar preocupado de lo que dijo tal autoridad o si le pusieron mala cara o si no le gustó la barba que yo tenía ese día, sino que va a votar en función de la pregunta que se le está haciendo“, agregó.

Vallejo: “La responsabilidad es de quienes votaron en contra”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se sumó a las palabras de Marcel y aseguró que el comité político hizo un trabajo “extraordinario” para dialogar y asegurar los votos que finalmente no llegaron.

“La responsabilidad de las consecuencias de haber rechazado la idea de legislar la reforma tributaria es de quienes votaron en contra. Toda autoridad tiene facultades, atribuciones, deberes constitucionales, una responsabilidad política de cara a la ciudadanía“, mencionó.

La ex diputada PC recalcó que “lo que ha sucedido es que hubo un rechazo de esos parlamentarios o algunos que por no concurrir a la votación generaron la consecuencia de que no pudiera ser aprobada la idea de legislar”.