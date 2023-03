“Hoy realmente está gobernando”: los dichos de Carlos Peña que molestaron a Carolina Tohá

13 de Marzo de 2023

El abogado y columnista deslizó que la ministra del Interior ha ido tomando el control del Gobierno, lo que fue negado por la autoridad.

El abogado y columnista Carlos Peña causó diversas reacciones sobre su análisis de cambio de gabinete realizado por el presidente Gabriel Boric, especialmente por el avance en la presencia del Socialismo Democrático y la aparente consolidación en el poder de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

En una entrevista al diario El Mercurio, el rector de la Universidad Diego Portales (UDP) habló sobre la llegada de figuras maduras y vinculadas a la ex Concertación que aterrizaron en el equipo ministerial, quienes desplazaron a los representantes más jóvenes ligados al Frente Amplio (FA).

“La generación que interrumpió dramáticamente su vida con el golpe militar la retomó 20 años después. En el intertanto, nació la generación de Carolina Tohá, a la que nunca dejaron tomar el poder. Esa generación perdida nunca logró sustituir a sus padres, la vieja Concertación, hasta que apareció el fenómeno del FA y ahora tiene una oportunidad. Los más maduros de esa generación van a ir tomando control“, expresó.

En su análisis, Peña se centró en el rol de la ministra Tohá, señalando que es quien tiene la “personalidad más clara, inteligente” en el oficialismo.

“Pone orden conceptual en los problemas, conoce el Estado y sabe priorizar. Hoy realmente está gobernando Tohá“, opinó.

La molestia de Tohá

Los comentarios de Carlos Peña no cayeron bien en la ministra Tohá, ya que pese a que se tratan de un elogio a su figura, restarían valor a lo que está haciendo el presidente Gabriel Boric desde La Moneda.

“No lo hecho con ninguna mala fe, pero sinceramente sí me molestó, porque ese tipo de planteamientos generan una serie de suspicacias y lecturas que no son correctas“, expresó la secretaria de Estado a Tele13 Radio.

La titular del Interior dijo que “el que está gobernando en Chile es el presidente y nosotros como ministros le colaboramos y en la medida en que hacemos nuestro trabajo adecuadamente no significa que lo suplantemos, significa que estamos cumpliendo nuestro rol”.

“Instalar una lectura distinta es irrespetuoso con el Presidente, pero siento que también conmigo, porque yo vengo de una escuela donde realmente la institución presidencial tiene un gran peso. Jamás me permitiría salirme del rol que me corresponde aquí como colaboradora del presidente“, insistió.