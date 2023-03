Partido Radical evalúa su continuidad en el Gobierno tras molestia por designación de subsecretarios

14 de Marzo de 2023

El Partido Radical se encuentra analizando sus cursos de acción tras el cambio de gabinete. “Una cosa es ser leal al Gobierno y otra distinta es sentirse parte del Gobierno (...). Hay de dar señales claras porque no merecemos ese trato”, aseguran desde la colectividad.

Dejar de ser parte del oficialismo, pedir la renuncia a una parte de la directiva o una señal de la bancada de diputados son algunas medidas que se evalúan al interior del Partido Radical, tras la molestia generada luego de que ningún subsecretario de sus filas fuera considerado para asumir en el nuevo gabinete del Gobierno.

Desde el sábado pasado, tras el ajuste ministerial, una serie de reuniones se sostienen en el Partido Radical para definir los cursos de acción, ante lo que consideran “un desaire” del presidente Gabriel Boric.

“Una cosa es ser leal al Gobierno y otra distinta es sentirse parte del Gobierno (…). Hay de dar señales claras porque no merecemos ese trato (…) que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) evalúe retirarse del Gobierno puede ser una alternativa”, señaló a EL DÍNAMO el diputado del Partido Radical, Cosme Mellado.

Su impresión no es aislada, sino que representa el sentir de un sector significativo del radicalismo, donde se habla de “molestia” y “maltrato” desde La Moneda con la colectividad. Así lo aseguran varios miembros del CEN, el máximo órgano del PR, tras el ajuste de gabinete donde no se nombró ningún subsecretario radical, aunque cuentan con una representante en el gabinete: la ministra de Minería, Marcela Hernando.

“Nosotros esperábamos marzo con ciertas expectativas, tener presencia en algunas subsecretarías y es lamentable que no hayamos sido considerados. Creemos que no es el trato que merecemos en el Partido Radical, no sólo por lo que pensamos sino por la forma en la que hemos actuado en el Congreso. Hemos votado todos los proyectos de ley del Gobierno, hemos sido consecuentes y esperábamos reciprocidad, una respuesta de esas mismas características en el cambio de gabinete”, sostuvo Mellado.

“No podemos ser los mirados en menos”

Según el legislador, que también es presidente regional del Partido Radical en Rancagua, más que pedir explicaciones, se debe definir “de qué forma nos vamos a entender en el Congreso” y “dar señales claras, porque no podemos ser los que están mirados en menos”.

El diputado radical Cosme Mellado explica que se esperaban nombramientos en subsecterarías.

Y agrega: “Al Gobierno, más que las posiciones que adopte el partido, lo que le importa es contar con los votos. No se trata de demostrar molestia, sino dar señales que se puedan a hacer sentir. Eso vamos a conversar con la bancada”

El ex subsecretario de Segegob de Michelle Bachelet, Rodolfo Baier (PR), señala que no se puede negar que “hay incomodidad” y comenta que en la tienda están “sosteniendo reuniones para analizar las cosas”. “Esto tiene que ver con los gestos en política”, comenta a EL DÍNAMO.

“El PR tiene en concejales cerca de 450 mil votos y eso es una fuerza importante que esperamos repetir en la próxima elección, en listas separadas. Los radicales estamos insatisfechos con el trato que nos ha dado el Gobierno porque no se condice con los apoyos del partido, sobre todo cuando no hay políticas que interpreten a la centroizquierda”, agrega el ex vicepresidente Patricio Tombolini.

Previsión Social y otra subsecretaría: los anhelos no cumplidos del PR



En la tienda de los radicales se esperaba que sumaran dos subsecretarios al Gobierno, uno de ellos en Previsión Social, en reemplazo del independiente Christian Larraín.

“Eso era lo que se había conversado con el presidente Boric, una o dos subsecretarías era lo que esperábamos. No nos parece procedente la forma en que nos trata el Gobierno”, asegura a EL DINAMO una fuente de la colectividad que conoció las conversaciones con La Moneda.

A primera hora de esta jornada, en el centro de la capital se congregará un petit comité con el objetivo de recabar la percepción de algunos miembros del CEN, ex parlamentarios y analistas del Partido Radical.

Reunión con Tohá en La Moneda

Según explican en la colectividad que preside Leonardo Cubillos, este fin de semana desde La Moneda se le envió a la directiva una invitación para una reunión fijada para

este miércoles, con la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Luego de esa cita, los 21 miembros del CEN definirán la estrategia partidaria que se adoptará. En tanto, al interior de la tienda se abrieron cuestionamientos al timonel Leonardo Cubillos y a la mesa directiva, que hasta ahora eran más bien soterrados.

“Al presidente del Partido Liberal le pidieron la renuncia porque no se respetó lo conversado. A nosotros nos pasó lo mismo y alguien debe asumir la responsabilidad. Debemos hacer valer nuestra disonancia, sobre todo pensando en las municipales donde son los concejales los que reflejarán las correlaciones de fuerza entre partidos”, afirmó a EL DÍNAMO uno de los miembros de CEN.

“Yo no sé qué es lo que la directiva hizo en la previa a los nombramientos, si presentó nombres, me gustaría saberlo. No podemos tener a la directiva y al CEN por un lado y a la bancada por otro”, cuestionó el diputado Mellado.

Entre las posturas internas también hay matices. El también diputado radical Tomás Lagomarsino señala que no está concentrado “en el rebaraje del PR a nivel nacional, más allá de apoyar al presidente, Leonardo Cubillos” y comenta que en Valparaíso los radicales “hemos tenido un crecimiento lento pero sostenido en el tiempo que espero se mantenga para ir incrementando nuestro apoyo al Gobierno en Valparaíso”.

También defiende al líder de la mesa, y enfatiza que no hay un símil de lo ocurrido con el presidente del Partido Liberal. “El presidente Cubillos ha hecho bien su labor al interior del PR y las responsabilidades por no tener una mayor presencia en el cambio gabinete no están al interior del partido sino en La Moneda, en alguna de las múltiples oficinas que hay ahí”, advierte Lagomarsino.