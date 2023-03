Partido Radical echa atrás a sus amenazas y ratifica su apoyo a La Moneda

17 de Marzo de 2023

"Hemos logrado subsanar y ratificar la posición del Gobierno respecto del Partido Radical, lo cual a nosotros nos mantiene muy conformes. Las líneas de diálogo por supuesto se van a profundizar", dejó en claro el timonel.

El Partido Radical dio atrás a sus amenazas de evaluar su permanencia en el oficialismo y ratificó su apoyo al Gobierno, tras la polémica generada por la ausencia de nuevos nombres radicales en el Ejecutivo tras el cambio de gabinete.

Y es que Leonardo Cubillos, presidente radical, llegó junto a los diputados Cosme Mellado y Tomás Lagomarsino, a La Moneda, donde se reunió con la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Mellado había expresado a EL DINAMO que “nosotros esperábamos marzo con ciertas expectativas, tener presencia en algunas subsecretarías y es lamentable que no hayamos sido considerados. Creemos que no es el trato que merecemos en el Partido Radical, no sólo por lo que pensamos sino por la forma en la que hemos actuado en el Congreso. Hemos votado todos los proyectos de ley del Gobierno, hemos sido consecuentes y esperábamos reciprocidad, una respuesta de esas mismas características en el cambio de gabinete”.

Esto, luego que Juan Carlos García dejara su puesto como ministro de Obras Públicas y solo se mantuviera a Marcela Hernando como titular de Minería.

Pero estos cuestionamientos quedaron atrás tras la cita en Palacio, ya que Leonardo Cubillos aclaró que “nunca dijimos que íbamos a estar o a salir del Gobierno, siempre dijimos que estábamos en virtud de las señales políticas que habíamos recibido a analizar esas señales, y por supuesto a conversar con el Gobierno cosa que lo cumplimos, lo hicimos”.

