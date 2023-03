Los focos de tensión entre el oficialismo y La Moneda que permanecen tras el cambio de gabinete

16 de Marzo de 2023

Críticas al equipo político por la derrota en la reforma tributaria, el veto del PPD a Marta Maurás y la crisis en el PL y el PR mantienen tensionada la relación con el Gobierno.

Para el Socialismo Democrático y un sector del Frente Amplio la derrota del Gobierno en la votación de la reforma tributaria, por apenas dos votos, constituyen un hecho grave y por el cual nadie aún paga costos políticos.

Tanto es así que en el Partido Socialista, el PPD y el Partido Radical esperaban al menos un enroque en el comité político. Según comentan en el oficialismo, una idea era que la jefa de Segpres, Ana Lya Uriarte o su par de Segegob, Camila Vallejo, hubieran pasado a otra cartera con el ajuste ministerial.

Incluso, en el PS advierten que la relación de Uriarte con sus correligionarios del Congreso no deja de presentar roces. La confirmación en sus cargos fue leída de forma crítica entre los parlamentarios. Por ejemplo, los senadores socialistas Fidel Espinoza y Juan Luis Castro esperaban un ajuste ministerial más profundo.

“Aquí no se tocó al equipo político del Gobierno (…) las carteras deben tener un empuje muy fuerte en el tiempo que viene, porque eso es lo que va a medir realmente la gestión de Gobierno y la aprobación ciudadana”, aseveró a EL DÍNAMO el senador por Rancagua, Juan Luis Castro (PS).

En tanto, el senador Fidel Espinosa (PS) fue todavía más crítico con el ajuste ministerial.

“Sacan a ministros sectoriales, algunos muy buenos como el ministro de Obras Públicas (Juan Carlos García) y lamentablemente quedan otros u otras que no cumplieron una gran labor en este año. Este Gobierno debió haber hecho un remezón importante en el comité político. Es ahí donde están los problemas”, aseguró a EL DÍNAMO.

El Partido Radical siembra incomodidad en La Moneda

Según afirman en el radicalismo, en las conversaciones entre el presidente Gabriel Boric y el líder del PR, Leonardo Cubillos previas al cambio de gabinete, se acordó que de salir del gabinete la ministra de Minería, Marcela Hernando (PR), sería reemplazada por otra figura de sus filas.

No fue lo único. Fuentes de la colectividad sostienen que además el mandatario les señaló que se nombraría a uno de sus cuadros en a lo menos una subsecretaría, muy posiblemente en la de Previsión Social.

La decepción en el PR fue total al saber minutos antes del cambio que ningún militante asumiría en el nuevo gabinete. Ahí ardió Troya. La disidencia de Cubillos comenzó a cuestionarlo, incluso a pedir su cabeza. Otros comenzaron a articular posturas en la línea de retirarse del Gobierno.

Entre los expertos electorales del Partido Radical se instaló la idea que ninguno de sus candidatos al Consejo Constitucional ni a las municipales del próximo año haría campaña con fotografías de Boric, porque no asegura que sumen votos.

Asimismo, al interior del PR se abrieron críticas a Marcela Hernando, principalmente por su bajo nivel de conocimiento y falta de influencia política en temas como el royalty o el litio.

Finalmente, cuando la idea de salirse del oficialismo ganaba adeptos, el presidente Boric llamó por teléfono a Cubillos. Le dijo que conversará con la ministra del Interior, para compensar la ausencia de radicales en las subsecretarías con delegados presidenciales y seremis.

En el partido comentan que si bien el PR cuenta con tres diputados —Cosme Mellado, Tomás Lagomarsino y Alexis Sepúlveda—, analizan que en las últimas elecciones municipales obtuvieron más de 400 mil votos, y 6.000 más que el PPD. Por lo que su influencia comunal sería importante para cualquier campaña. “Ningún radical va a querer hacer campaña con la foto del presidente Boric, ni para las municipales ni para la elección de constituyentes”, afirma un líder del partido.

Los costos políticos del Partido Liberal

En las filas del Partido Liberal, la molestia por el ajuste ministerial también hizo emerger la idea de reflexionar su continuidad en el bloque oficialista. Sin embargo, explican en la tienda, los dirigentes que proponían salirse del Gobierno eran un sector “muy minoritario”.

“Es lamentable que la lealtad sea cada vez menos valorada en la política. Como Partido Liberal de Chile tenemos que reflexionar profundamente sobre esto que ocurrió“, expresó el diputado Luis Malla (PL).

Malla fue uno de los legisladores que dio una de las muestras máximas de lealtad con el Gobierno, al posponer una intervención quirúrgica para votar en la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, la que terminó siendo rechazada.

Para el Partido Liberal el cambio de gabinete pareció un castigo injusto. Aseguran que los costos políticos que pagó la colectividad no fueron pocos tras la molestia en sus filas por el cambio de gabinete que los dejó sin su único secretario de Estado, Juan Carlos García, en Obras Públicas.

Según plantean desde la tienda, sus cuatro diputados —Sebastián Videla, Vlado Mirosevic, Luis Malla y Alejandro Bernales — votaron alineados todos los proyectos impulsados por La Moneda. Agregan que uno de sus líderes, Vlado Mirosevic, logró ser presidente de la Cámara y el ex ministro García no tendría una mala evaluación.

Pero además recuerdan que los liberales optaron por aceptar la opción de una sola lista para la elección de consejeros constitucionales. Y que, a petición del presidente Boric, rompieron el pacto que tenían con el PPD, el PR y la DC para sumarse a Apruebo Dignidad.

Quien hasta el viernes 10 era presidente de la tienda, Patricio Morales, debió renunciar en medio del descontento interno en las filas. Varios liberales señalan que Morales alegó duramente con el mandatario por lo ocurrido en el ajuste ministerial.

Eso, aun cuando los liberales sí pudieron aumentar su presencia en subsecretarios, tras las designaciones de Verónica Pardo como subsecretaria de Turismo y a Luis Felipe Ramos en Energía. La relación entre La Moneda y el PL aún permanece tensionada.

En una entrevista a La Tercera, el ex ministro García realizó varias críticas a la forma en la que se concretó la salida y aseguró que “no estaba dentro del diseño original que yo me cambiara“.

“La decisión de cambiarme surgió de última hora, si no me equivoco, a las 12 o 13 de la tarde. No antes. Corresponde a decisiones que son exclusivas del presidente de generar equilibrios de partidos, de género, una serie de variables que son importantes y que en este caso tomó la decisión de abordar con mi salida“, comentó.

La molestia del PPD y el veto de la mesa a Marta Maurás

El pasado viernes, cerca de las 11 de la mañana, el PPD supo que uno de sus militantes se incorporaría al gabinete; “Marta Maurás sería nombrada canciller” fue lo que se informó desde Palacio a la colectividad.

No obstante, no hubo alegría en la mesa directiva que preside Natalia Piergentili por su nombramiento. Más bien, incomodidad. El nombre de Maurás no estaba en las listas de militantes que el PPD conversó con Boric, ni con la ministra del Interior, Carolina Tohá.

De hecho, en el PPD consideraron que esa designación era una propuesta de la secretaria de Estado, de quien es cercana, “pero en ningún caso no de la directiva”.

Al conocer el nombramiento, un representante del PPD se comunicó con La Moneda para expresar que “el nombre de Maurás no representaba al partido, por lo que pedían cambiar su nombramiento o no contaría con el apoyo de la tienda”.

El veto del PPD incómodo a la ministra del Interior y tensionó por varios días su relación con la mesa que preside Piergentili. La postura de fuerza del PPD fue comprendida por Boric y tras el impasse el Gobierno optó por Alberto Van Klaveren, un ex militante del PPD, cercano a Heraldo Muñoz y con una trayectoria intachable en la diplomacia.

El secretismo del ajuste ministerial sorprendió al gabinete

En el cambio de gabinete, las directivas partidos políticos oficialistas conocieron los nuevos nombramientos 24 horas antes de que se anunciaran. Según relatan, en esa oportunidad se conversó largamente con Boric el cambio de equipo.

Sin embargo, aseguran en el oficialismo, esta vez, si bien el Gobierno recibió propuestas con nombres, las directivas de los partidos supieron solo un par de horas antes cuáles serían los cambios.

Incluso, varios miembros del gabinete se vieron sorprendidos con el ajuste. Una de ellas fue la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, quien

no esperaba salir del equipo ministerial. Lo mismo ocurrió con el ministro del MOP, Juan Carlos García, y su par de Ciencias, Silvia Diaz.

Incluso la titular de Segpres desconocía la modificación en el MOP. Según quedó reflejado en un audio de Canal 13 donde la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, comentó el cambio a su par del PL.

“La verdad es que creo que es una mala decisión del Gobierno, la Ana Lya (Uriarte, ministra de Segpres) también está muy en contra, ella tampoco supo en su momento. También hay problemas ahí”, le reveló Vodanovic.