Guillermo Teillier por indultos: “La derecha busca replicar la acusación constitucional contra Piñera”

20 de Marzo de 2023

El presidente del Partido Comunista aseguró que el recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por senadores de Chile Vamos y Demócratas busca un argumento para iniciar una acusación constitucional contra el presidente Boric.

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, defendió los indultos firmados por el presidente Gabriel Boric en favor de los presos del estallido social y aseguró que el requerimiento presentado en el Tribunal Constitucional, por 13 senadores de Chile Vamos, busca una acusación constitucional contra el mandatario, similar a la que enfrentó Sebastián Piñera, en 2021, cuando gobernaba.

“Los indultos son una prerrogativa del presidente de la República, el presidente Boric hizo uso de esa prerrogativa constitucional. Lo que la derecha quiere por los indultos, al ir al Tribunal Constitucional, es que se declare la inconstitucionalidad en los indultos efectuados, el objetivo sería una acusación constitucional contra el presidente por haber sobrepasado la Constitución”, afirmó el ex diputado.

El timonel del principal partido de Apruebo Dignidad señaló, en una entrevista realizada este domingo en radio Nuevo Mundo, que “con los indultos, Piñera y estos parlamentarios de la derecha, como contrapartida, buscan replicar la acusación constitucional contra Piñera, por el estallido social, la cual estaba basada en el uso excesivo de la fuerza para reprimir que causó muertes y una cantidad importantísima de heridos”.

“Impedir que este gobierno tenga éxito o que llegue a su término”

Guillermo Teillier expresó que en el recurso ante el Tribunal Constitucional se ve que “los objetivos de la derecha, que forman parte de lo que planteó Sebastián Piñera a su sector, es impedir por todas las formas que este gobierno tenga éxito o que llegue a su término (…) Piñera y la derecha quieren negarle la sal y el agua al Gobierno”.

A su juicio, “está la derecha pasando por sobre la Constitución, porque es una prerrogativa del presidente, y él tomó esa iniciativa. Se aduce que se pone en peligro a los chilenos al darle un indulto a esas personas, pero habría que observar cuál es la conducta de las personas indultadas y si reinciden en algún delito, indudablemente que todo el peso de la ley va a recaer sobre ellos”, argumentó Teillier.

Según manifestó el líder comunista, Chile Vamos se adelanta al decir que con los indultos promulgados por Boric se produce “un peligro inmenso a la sociedad”. Además enfatizó que esa misma postura no se vio en indultos previos. “El ex presidente Piñera indultó a personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, ahí no había peligro para la sociedad ni la patria, pero con estos indultos dicen que sí los hay”, criticó el líder comunista.

Y añadió: “Es una posición política ideológica como el anticomunismo, o mezclar lo que es protesta social con la delincuencia. En los indultos hay que ponerse firme en lo que son las atribuciones del presidente y que se actuó de acuerdo a la norma constitucional”, aseguró Teillier.

“Priorizar es más razonable que renunciar al programa“

El relación al debate que se abrió acerca de acotar o modificar el programa de gobierno tras la derrota en la Cámara de Diputados de la reforma tributaria, Guillermo Teillier expresó que “una cosa es renunciar al programa y otra cosa son las adecuaciones tácticas para enfrentar las dificultades para cumplir con éste” y que “el Gobierno no ha hablado de renunciar al programa, otra cosa es priorizar o modificar”

“Me parece que priorizar es más razonable que renunciar, porque el programa como estrategia tiene que mantenerse, si no se desinfla todo el andamiaje y habríamos hecho promesas que no se iban a cumplir. Lo que debe hacer el gobierno y los partidos es todos los esfuerzos por cumplir el programa y superar estas dificultades económicas y las que está poniendo la derecha, como el rechazo a la reforma tributaria”, aseguró el timonel del PC.

Según expuso el líder comunista en la entrevista radial, el rechazo a la reforma tributaria es una dificultad muy seria, y observó que el gobierno está haciendo esfuerzos por reponerla dialogando con la derecha, lo que, a su juicio, también tiene “sus bemoles”, ya que, conforme afirmó,“la oposición no dejará pasar que se pueda recaudar la cantidad de fondos en el Estado que se precisan para cumplir con la totalidad del programa”.

“Piñera fue el que creó este problema de la migración”

Guillermo Teillier sostuvo que en el texto de la coalición había cosas que no estaban con la intensidad requerida y que se agregaron, como las medidas anti delincuencia y la migración, que viene de gobiernos anteriores, según indicó, principalmente de la administración de “Piñera, que fue el que creó este problema de la migración”.

“Qué ganamos con la incursión de Piñera en Cúcuta, una invasión de migrantes que él facilitó, prometió carta de ciudadanía, etcétera. Y ahora está el problema. No es que nosotros vayamos a plantearnos en contra de esa migración, pero hay que buscar la solución al problema. La derecha debiera tener en consideración que ellos son parte de este problema y colaboren con la solución”, afirmó Teillier

Y agregó : “La posición de Piñera la expresó en Cúcuta. Era facilitar la intervención de fuerzas militares foráneas en Venezuela, aunque dice que iba a entregar medicamentos y alimentos a los venezolanos que estaban muriendo de hambre. Pero todos sabemos que detrás de eso había toda una confabulación y que se esperaba que Cúcuta fuera el comienzo de una invasión a Venezuela, que no le resultó”.