Suspenso por indultos: TC no logra acuerdo y pide más información para resolver impugnaciones

16 de Marzo de 2023

El Tribunal Constitucional afirmó que decretará medidas para resolver los recursos presentados por senadores de oposición.

El Tribunal Constitucional (TC) realizó este jueves la sesión del pleno que revisó las impugnaciones presentadas por senadores de oposición en contra de siete de los 13 indultos presidenciales otorgados por el presidente Gabriel Boric a finales del año 2022.

Durante toda la mañana, los ministros escucharon los argumentos de las partes involucradas en el caso, que implica la entrega de beneficios a presos del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna.

Al no llegar a un acuerdo en el fondo de los casos, el TC decidió solicitar más información para poder tomar su determinación. En esa línea, anunció que buscará “decretar medidas para mejor resolver, de forma previa a la adopción del acuerdo, en los siete requerimientos de inconstitucionalidad deducidos por un grupo de honorables senadores y senadoras de la República, en relación a decretos supremos que concedieron indultos particulares”.

De acuerdo al tribunal, dichas diligencias o antecedentes solicitados se definirán durante esta misma jornada.

Los indultos impugnados

Un grupo de senadores de Chile Vamos y del partido en formación Demócratas recurrió al TC para cuestionar la constitucionalidad de los indultos entregados por el presidente Boric, luego que el propio Ejecutivo reconociera “desprolijidades” al entregar el beneficio a personas con amplio prontuario policial previo al 18 de octubre de 2019.

Entre los nombres impugnados se destaca el de Luis Castillo, quien fue condenado por los delitos de desórdenes y robo en lugar no habitado, quien tenía antecedentes de varios delitos comunes cometidos antes del estallido.

A este caso se sumó el del ex frentista Mateluna, quien fue condenado por ser uno de los autores del asalto perpetrado a un banco Santander en 2013, en la comuna de Pudahuel. El ex frentista ya había sido indultado hace casi dos décadas, durante el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos.

Otros indultados incluidos en la impugnación fueron Bastián Campos, Claudio Romero, Jordano Santander, Brandon Rojas y Felipe Santana, todos participantes de diversos delitos ocurridos en el marco de las protestas registradas entre 2019 y 2021.