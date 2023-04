Presidenta del PPD aclara postura de Ricardo Lagos tras video apoyando a Jaime Ravinet

23 de Abril de 2023

Natalia Piergentili usó su cuenta de Twitter para referirse al video que protagonizó el ex presidente Ricardo Lagos.

Natalia Piergentili, presidenta del Partido Por La Democracia (PPD), reaccionó al video que protagonizó el ex presidente Ricardo Lagos, donde le entregó su apoyo a Jaime Ravinet, candidato independiente al Consejo Constitucional con cupo de Evópoli.

Fue a través de su cuenta de Twitter que la timonel y también aspirante al órgano encargado de escribir la propuesta de nueva Constitución señaló que, pese al registro del ex mandatario, su voto está en la centro izquierda.

“Ayer el ex presidente Lagos habló conmigo para aclarar lo ocurrido con el video de otro candidato”, comenzó señalando en la publicación, para luego aclarar que “él tiene mucho cariño y respeto por sus ex colaboradores, pero no nos perdamos, su corazón y su voto está en la centro izquierda“.

En efecto, Jaime Ravinet fue biministro de Vivienda y de Bienes Nacionales durante la administración de Ricardo Lagos, entre 2000 y 2004. Posteriormente, y hasta 2006, asumió como el titular de Defensa.

El agradecimiento de Jaime Ravinet

Tras conocerse el video de Ricardo Lagos apoyando a Jaime Ravinet, el candidato a consejero constitucional dedicó unas palabras al ex presidente.

En ellas, aseguró estar “agradecido de haber servido a Chile como Ministro de Estado del Presidente Ricardo Lagos. Usaré toda mi experiencia para que la Constitución nos permita enfrentar los graves problemas que vivimos“.