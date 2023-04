Ricardo Lagos se desdice de apoyo a Jaime Ravinet: “Fue un error hacer el video”

25 de Abril de 2023

Lagos oficializó su apoyo a la candidatura de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili.

Compartir

El ex presidente Ricardo Lagos echó para atrás en su apoyo al ex ministro Jaime Ravinet como consejero constitucional, quien compite con un cupo de Evópoli, dejando en claro que su voto irá para Natalia Piergentili, presidenta del PPD.

Tras participar de un encuentro con la timonel PPD en la Fundación Democracia y Desarrollo, Ricardo Lagos aseguró que no apoyará nadie aparte de Piergentili.

“Siempre he dicho que hay que votar por quien está a mi lado. Eso no se discute. Son muchos años de vida en que he entendido cuál es el lugar que me corresponde y que he elegido, y este lo encarna como pocas veces alguien como Natalia. Nunca he dicho que hay que apoyar a alguien distinto que Natalia”, sostuvo Lagos.

En esta línea, planteó en declaraciones recogidas por radio Cooperativa que “se han sacado conclusiones con una foto (sic), que tal vez fue inoportuna. Creo que fue un error hacerlo en el momento en que lo hice. No le puedo dar el apoyo a un candidato de una lista que -para mí- son adversarios políticamente. Muy legítimos, pero son adversarios”.

Sus dichos fueron compartidos por Natalia Piergentili, recalcando que fue él quien pidió concretar la reunión.

“Leí el video como lo expresó el ex presidente Lagos: él releva a su ex colaborador Jaime Ravinet no invitando a votar por él, y fue el presidente Lagos quien me insistió que parece que se había malentendido, y que en ningún caso él quería que hubiese ninguna duda respecto de su apoyo”, puntualizó.

La timonel PPD reiteró que “me planteó este gesto porque sintió que se había malentendido. Puede que haya sido un error en el momento en que se hizo este video- Agradezco humana y políticamente este gesto, que nació de él y no fue una solicitud ni mía, ni del partido, ni mucho menos”.