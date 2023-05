Raúl Torrealba explica los sobres con dinero en Vitacura: “Jamás me valí del cargo para enriquecerme”

2 de Mayo de 2023

"Todos los dineros habidos en mis cuentas bancarias tienen un origen legítimo y una explicación”, argumentó Raúl Torrealba.

Compartir

Raúl Torrealba compareció ante la Fiscalía de Santiago en calidad de imputado, en el marco de la investigación por eventuales irregularidades en la entrega de recursos a los programas Vita, durante su paso por Vitacura.

Según detalló El Mercurio, su testimonio ante el Ministerio Público se extendió por dos jornadas, el pasado 1 y 2 de febrero, donde entregó detalles de aspectos como la entrega de sobres de dinero en efectivo.

Torrealba dejó en claro que “jamás me valí del cargo para enriquecerme” y que la entrega de sobres de dinero por parte de los programa Vita respondía a “hacer frente a gastos en los eventos que los Vita organizaban y en los que, habitualmente, participaba como alcalde”.

Sobre su fortuna familiar, el ex militante RN explicó que “gran parte de mi patrimonio se generó en la década de los 80′ y deriva, principalmente, de la venta de acciones de una empresa salmonera y una de fábrica de envases. A ello se suma la venta de mis inmuebles, que se ha reinvertido hasta el día de hoy, obteniendo las ganancias propias de esas inversiones”.

En cuanto a su paso por la municipalidad de Vitacura, Raúl Torrealba declaró que “en mis más de 25 años como alcalde de la comuna de Vitacura, jamás me valí del cargo para enriquecerme y muchas de las noticias que han aparecido en la prensa no tienen ningún sustento en la realidad, ni tampoco en los antecedentes que se han recopilado en esta investigación”.

“Siempre fui muy cuidadoso en el manejo de dineros municipales, al punto que jamás tuve un reproche de la Contraloría General de la República. Dejé la municipalidad sin ninguna deuda. El dinero de Vitacura está en Vitacura”, agregó.

Junto con ello, descartó de plano que recibiera sobres de dinero en efectivo para ser depositado en sus cuentas bancarias personales.

“En relación a lo que Antonia Larraín ha indicado y en un porcentaje importante coincidente con lo que Domingo Prieto ha declarado, referido a que le di una instrucción o le comenté que ella recibía mensualmente una suma de $5 millones de parte de Domingo Prieto o César Silva, o Arnaldo Cañas, señalo que no es cierto aquello (…) todos los dineros habidos en mis cuentas bancarias tienen un origen legítimo y una explicación”, argumentó Raúl Torrealba.

Torrealba sostuvo que “quiero aclarar que efectivamente recibí dinero en efectivo de Antonia (Larraín), el que le solicité, pero tenía por objeto hacer frente a gastos en los eventos que los Vita organizaban y en los que, habitualmente, participaba como alcalde”.

“Esos gastos no los podía efectuar con dineros municipales, pues la burocracia y restricciones, al tratarse de dineros públicos, me lo impedían. Por lo que al tratarse de dinero de estas organizaciones se los pedía a ella. Así, por ejemplo, los utilizaba en una feria de artesanía para comprar productos a quienes exponían, comida a quienes vendían, traslados, etc. No solo para mí, sino para muchas personas que asistían al lugar, sea que me acompañaran o no. Era una suerte de caja chica que tenía que ella tenía que tener y que de ese modo me entregaba y yo podía utilizar. Sobre ese punto señalo que nunca he dicho a Antonia que esos dineros debían justificarse posteriormente mediante boletas de terceros”, cerró.