Desalojos de tomas en San Pedro de La Paz: el nuevo golpe de realidad al Gobierno

5 de Mayo de 2023

La decisión del Gobierno choca con lo que planteó Gabriel Boric durante su campaña de primarias y presidencial: no habrá desalojos durante su Gobierno.

Este jueves 4 de mayo, la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, fue escenario de un violento desalojo, luego que un grupo de 250 personas se tomaran las 180 viviendas sociales Prais 1 y 2.

En la oportunidad, debió intervenir Carabineros para desocupar los departamentos, en medio de las agresiones contra equipos de prensa por parte de los ocupantes ilegales, dejando un saldo de tres personas detenidas.

Este hecho fue condenado por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien cuestionó la violencia con la cual se llevó a cabo la toma y dejando en claro que fue el Gobierno el que ordenó la desocupación de los departamentos por parte de la fuerza pública.

“Esto es algo que no vamos a aceptar: que llegue un grupo de personas con necesidades a tomarse las viviendas de otras familias, que las tienen asignadas, además de organismos de derechos humanos que habían postulado por normas regulares, y que llegan con hachas y cuchillos a tomárselo, no nos parece y no lo vamos a aceptar. El ministerio y Carabineros decidió el desalojo”, acusó el ministro Montes, quien además denunció el robo de mobiliario de los inmuebles, como calefones y puertas.

El día que Boric anunció que no habrían desalojos de tomas

Sin embargo, la acción perpetrada durante la jornada choca con lo que planteó Gabriel Boric durante su campaña de primarias y presidencial: no habrán desalojos de tomas durante su Gobierno.

Esto fue refrendado por Giorgio Jackson, entonces jefe de campaña de Boric y actual ministro de Desarrollo Social en Tolerancia Cero de CHV en noviembre de 2021.

“Nosotros vamos a optar por el diálogo, nosotros lo que creemos es que, sin que se vea interferido el derecho y el título de propiedad de quienes lo ostentan, vamos a tratar de llegar a todas las soluciones que sean necesarias para que en esta contraposición de derechos”, puntualizó.

Respecto a la aplicación de la fuerza para poner fin a las tomas, Jackson dejó en claro que “vamos a tener una relación de diálogo, donde podamos ofrecer soluciones por el tiempo que sea necesario para una solución definitiva. Vamos a tratar de ofrecer una salida de diálogo, porque el desalojo desplaza el problema”.

Este planteamiento fue repetido por el candidato Gabriel Boric durante el debate de primarias que lo enfrentó con Daniel Jadue, donde acuñó el término de “desalojos conversados”.

“Nosotros no vamos a desalojar mediante fuerza pública ocupaciones de terrenos que hoy día son parte del Estado, y respecto a los privados hay que hacer desalojos que sean conversados, que tengan una solución habitacional”, declaró en aquella oportunidad el otrora diputado de Convergencia Social.

Según Boric, “cuando dicen ‘los van a desalojar’ ¿adónde se van? El Estado tiene que tener un plan de viviendas transitorias para reubicar a estas personas y que exista un banco de suelo que permita construir viviendas fiscales, porque sino no podemos desalojar a esas personas”.